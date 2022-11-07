Владельцем индейководческого комплекса им. Гафури стала «Московская сетевая компания»

Цена сделки оказалось равной минимальной цене продажи и составила 3,3 млрд рублей Д. Гришкин

Конкурсный управляющий «Башкирского птицеводческого комплекса» им. М. Гафури Рустэм Саитгареев сообщил о заключении договора купли-продажи имущественного комплекса предприятия с «Московской сетевой компанией», следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile . Цена сделки оказалось равной минимальной цене продажи и составила 3,3 млрд руб.



В августе «Агроинвестор» писал, что победителем торгов по продаже индейководческого комплекса им. М. Гафури стала казахстанская компания GB Finance Ltd., связанная с крупнейшим акционером агрохолдинга «Дон Агро» Евгением Туголуковым. Однако сейчас конкурсный управляющий сообщил, что тогда произошла техническая ошибка, и на торгах победила «Московская сетевая компания». Последняя зарегистрирована в 2018 году в Москве, принадлежит Светлане Богдановой, которая также является соучредителем и гендиректором «Нижнетатьинской птицефабрики» в Башкирии.



«Башкирский птицеводческий комплекс» им. М. Гафури в 2017 году был третьим производителем индейки в стране, выпускал продукцию под брендом «Индюшкин», но у компании возникли сложности, и в 2018-м она вошла в процедуру банкротства. Размер требований кредиторов составил 17,5 млрд руб., из которых 12,7 млрд руб. — долг перед Россельхозбанком. По данным Agrifood Strategies, в прошлом году на мощностях башкирского предприятия арендовавший их с 2019 года птицеводческий комплекс «Урал» выпустил 20,24 тыс. т мяса индейки, это третий результат в стране.



Предприятие выставлялось на продажу семь раз, в июле этого года имущество предлагалось единым лотом за 3,74 млрд руб. В декабре 2021-го конкурсный управляющий пытался реализовать его по начальной цене 4,7 млрд руб., однако на торги не поступило ни одной заявки. На первых торгах, объявленных в сентябре 2020 года, начальная стоимость лота составляла​ 6,6 млрд руб.



В лот вошло имущество, находящееся в залоге у Россельхозбанка, в том числе объекты незавершенного строительства, а также право аренды земельных участков с разрешенным использованием «для строительства фермы выращивания индеек», птичники, склады, автовесы, водонапорные башни, санпропускники, расположенные. Кроме того, продавалось имущество, не обремененное залогом, в частности товарный знак «Индюшкин», со сроком действия исключительного права до июля 2029 года.

