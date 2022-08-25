Производство индейки в Оренбургской области выставлено на продажу

Рынок индейки еще не насыщен, и он, как и потребление, будет расти Pixabay

Компания «Восточная-Агро», входящая в агрохолдинг «Русь», производственной мощностью 5,3 тыс. т индейки в живом весе в год выставлена на продажу по стартовой цене 750 млн руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Агентства инвестиционного развития Оренбургской области. Доля «Восточная-Агро» на рынке составляет 0,9%, она занимает 13-е место в рейтинге Национальной ассоциации производителей индейки. Мощность инкубатора предприятия —520 тыс. яиц в год, в птичниках могут выращиваться до 430 тыс. индеек в год. Из презентации также следует, что в перспективе компания может увеличить производство на 10 тыс. т в год в живом весе. Хотя в 2021 году выручка «Восточной-Агро» выросла на 4% до 636,4 млн руб., чистый убыток составил 54,1 млн руб.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев сказал изданию, что причиной продажи комплекса может быть усталость владельца от бизнеса по производству индейки и его желание переключиться на другие отрасли. Источник «Коммерсанта» на рынке называет еще одну причину: «Восточная-Агро» в феврале-апреле столкнулась со сложностями при покупке инкубационного яйца.



«Восточная-Агро» испытывает серьезное давление со стороны своего ближайшего конкурента — Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури, находящегося в 200 км от оренбургского площадки, продолжает Давлеев. Как писал «Агроинвестор», недавно это предприятие было выкуплено на торгах за 3,3 млрд руб. казахстанским GB Finance Ltd. В идеале новому владельцу комплекса имени Гафури логичнее было бы объединить «Восточную-Агро» со своим предприятием, что дало бы синергию в производстве, считает Давлеев.



Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов говорит, что собственник «Восточной-Агро» еще полгода назад был готов продать актив полностью или найти инвестора, чтобы он занимался проблемами с поставками инкубационного яйца, хотя этот вопрос уже решен. В целом актив можно считать интересным, так как рынок индейки еще не насыщен, и он, как и потребление, будет расти. Тем более, что мощности производства «Восточной-Агро» могут быть увеличены до 15 тыс. т в живом весе. Кроме того, региональные власти готовы оказывать помощь инвестору, знает он.



Оценить, кому из игроков будет интересен актив, достаточно сложно, продолжает Вельматов. Это связано с тем, что «Восточная-Агро» не входит в регионы присутствия крупных игроков, а относительно рядом есть только ПК «Урал». «Я не уверен, что актив может быть интересен “Дамате” или “Черкизово” <...>, потому что производство больше направлено на региональное потребление», — прокомментировал «Агроинвестору» Вельматов. При этом, по его словам, предприятие может заинтересовать непрофильных игроков — в среднем рентабельность в сельском хозяйстве достаточно высокая.



Однако исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сомневается в том, что непрофильного инвестора может привлечь этот актив: нет предпосылок для того, чтобы потом перепродать его дороже. Кроме того, только крупный федеральный игрок сейчас сможет найти возможности для того, чтобы доставлять на производство все необходимые ресурсы.



Оренбургская область, продолжает Корнеев, — это не пересечение транспортных потоков, и локализованный там проект будет в первую очередь ориентирован на домашний регион. Также могут быть проблемы с логистикой, связанные с непростыми погодными условиями в зимний период, объясняет эксперт. «Говорить о том, что охлажденное мясо из Оренбургской области хорошо доставляется в регионы с высоким платежеспособным спросом, не приходится», — добавляет он. По мнению Корнеева, для крупных игроков актив может представлять интерес с точки зрения стратегического закрепления в регионе или развития продаж в Казахстан, где есть проблемы с кормовой базой для птицы, хотя несмотря на них страна также экспортирует мясо, в том числе индейку. «Поэтому, скорее всего, придется конкурировать по себестоимости», — заключил Корнеев.



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