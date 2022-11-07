Группа «Черкизово» хочет купить активы «Траста»

Торги по продаже предприятий в Челябинской области и Башкирии пройдут в декабре Е. Разумный

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, хочет купить активы банка «Траст», выставленные на торги. Входящий в агрохолдинг АПК «Михайловский» подал ходатайства в ФАС о даче предварительного согласия на приобретение ООО «Здоровая ферма деликатесы», ООО ТД «Здоровая ферма», ООО ГК «Здоровая ферма», ООО «Уральская мясная компания» и АО «Уралбройлер» в Челябинской области, а также компаний, входящих в ГК «Русское зерно» в Башкирии.



Банк непрофильных активов «Траст» в октябре выставил на открытые торги крупнейший агрохолдинг в Башкортостане — ГК «Русское зерно». На продажу выставлены права требования к птицефабрикам «Башкирская», «Турбаслинский бройлер» и их обыкновенные акции, 100% долей ООО ТД «Турбаслинский бройлер», ООО «Башкирское Зерно» и ООО «Башкирское Зерно+», а также обыкновенные акции ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов». Торги на повышение пройдут на площадке Российского аукционного дома 5 декабря. Начальная цена лота — 6,37 млрд руб.



Активы «Русского зерна» включают птицефабрики мощностью 65 тыс. т мяса бройлера и 750 млн яиц в год, три площадки для выращивания цыплят, две площадки родительского стада и ремонтного молодняка, перерабатывающие предприятия мощностью 25 тыс. т мясной продукции в год, комбикормовый завод мощностью 240 тыс. т в год, а также 18 тыс. га сельхозземель.



О намерении продать предприятия «Здоровой фермы» «Траст» сообщил в начале ноября. За них банк рассчитывает получить не менее 4,2 млрд руб. Торги на повышение пройдут в декабре. Проектная мощность птицефабрик группы — 120 тыс. т в год, 18 тыс. т продукции мясной переработки и 240 тыс. т кормов. Президент консалтинговой компании AgriFood Strategies Альберт Давлеев ранее говорил, что, теоретически, покупателями активов могут стать «Черкизово» или ГАП «Ресурс» - эти компании ведут гонку за лидерство и скупают наиболее привлекательные активы.



Группа «Черкизово» объединяет 11 птицеводческих комплексов, 16 свинокомплексов, 11 мясоперерабатывающих предприятий, а также девять комбикормовых заводов и 300 тыс. га сельскохозяйственных земель. Компания занимает первое место в стране по продажам мяса бройлера (711 тыс. т в 2021 году), второе место — по продажам мяса индейки (52 тыс. т) и восьмое — по свинине (240 тыс. т). Также группа является лидером по выпуску комбикормов (2,1 млн т).



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

