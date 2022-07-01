Бывшие топ-менеджеры ОЗК могут купить утиный комплекс

Рынок утки достаточно специализированный Ю. Эйвазова

«Ростовский зерновой терминал», владельцами которого, согласно ЕГРЮЛ, являются бывшие топ-менеджеры «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) Алексей Чемеричко и Марат Шайдаев, планировал принять участие в повторных торгах по продаже комплекса «Утиные фермы» в Челябинской области, следует из протокола торгов. Компанию не допустили к аукциону, поскольку не было вовремя подтверждено поступление задатка — 10% от начальной цены имущества. Стоимость лота оценивалась в 653,4 млн руб. Сами торги в итоге признали несостоявшимися, т.к. других претендентов на актив не оказалось.



Как следует из документов единого реестра сведений о банкротстве, победитель торгов по продаже имущественного комплекса «Утиные фермы» (24 птичника, инкубаторий, цех убоя и переработки и др., в том числе недостроенные объекты) также получит обязательства по погашению около 8,8 млн руб. дебиторской задолженности и почти 70,5 млн руб. — кредиторской. Также в его собственность перейдет товарный знак компании — «Уткино» - стоимость которого оценивается в 17 тыс. руб.



Повторные торги должны пройти 8 августа, при этом начальная цена комплекса снижена до 542,2 млн руб., дебиторская задолженность выставляется на торги за 1 руб., также предлагается к продаже имущество, не вошедшее в производственно-технологический комплекс — внешние автодороги почти за 5 млн руб. В марте комплекс выставлялся на торги за 726 млн руб.



Компания «Утиные фермы» была создана предпринимателем Сергеем Костенко в 2014 году. Производство утки было запущено в 2015-м, инвестпроект был рассчитан на 7,5 лет, однако так и не был достроен из-за финансовых трудностей. В 2017 году в отношении компании было возбуждено дело о банкротстве. В феврале 2019-го Арбитражный суд Челябинской области признал ООО «Утиные фермы» банкротом, в отношении компании началась процедура конкурсного производства.



В августе 2021 года «Агроинвестор» писал, что челябинский агрохолдинг «Альпина» взял в аренду «Утиные фермы» и восстанавливает производство. «Альпина» планировала выращивать на площадке 6,5 тыс. т бройлерных уток в живом весе в год и производить охлажденные тушки, утиное филе, окорочка, крылышки, шейки, язычки, печень, желудки и другую продукцию. В перспективе компания рассчитывала увеличить производство до 12 тыс. т в живом весе в год и занять 10% российского рынка мяса утки. «Уткино» - новое подворье «Альпины», говорится на сайте компании, объем производства составляет 5,8 тыс. т в живом весе в год.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев на днях говорил «Агроинвестору», что рынок утки достаточно специализированный, он ориентирован в основном на сегмент HoReCa, поэтому эта ниша больше подходит для многопрофильных холдингов. По его словам, культура потребления утки в России не сформирована, массового спроса на это мясо не наблюдается. Agrifood Strategies оценивает объем потребления мяса утки в России на уровне 100-120 тыс. т в год, из которых 40-60 тыс. т приходится на индустриальных производителей.



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