«Альпина» восстанавливает производство мяса утки на предприятии «Утиные фермы»

В этом году производство мяса утки в целом по стране может достигнуть 57 тысяч тонн Ю. Эйвазова

Агрохолдинг «Альпина» (Челябинская область) — крупнейший на Урале агрокомплекс по инкубации, выращиванию, убою и переработке утки мясных пород — восстанавливает производство на птицефабрике «Утиные фермы», сообщает подведомственный Минсельхозу «Центр агроаналитики». Компания «Утиные фермы» была признана банкротом в феврале 2019 года и приостановила работу. Ее новым инвестором стала «Альпина». В марте 2021 года стартовал технический аудит предприятия, после чего был восстановлен инкубатор, площадки для выращивания птицы и убойно-перерабатывающий комплекс.



Агрохолдинг планирует выращивать 6,5 тыс. т бройлерных уток в живом весе в год и производить охлажденные тушки, утиное филе, окорочка, крылышки, шейки, язычки, печень, желудки и другую продукцию — всего разработаны спецификации на 60 товарных позиций. В перспективе компания рассчитывает увеличить производство до 12 тыс. т в живом весе в год и занять долю 10% на российском рынке мяса утки. Сейчас поголовье уток на предприятии составляет более 120 тыс. птиц и еженедельно растет, в июле был проведен первый убой, получено 140 т мяса в убойном весе.



Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что у проекта «Альпины» есть позитивные перспективы развития как в сегменте натурального мяса, так и полуфабрикатов ввиду относительной новизны и привлекательности этого вида мяса для ряда покупателей. «Во-первых, на рынке мяса утки достаточно невысокая конкуренция, что позволяет быть вариативным в ценовой политике. Во-вторых, при грамотной коммерческой политике, которая будет учитывать эффективную работу как с ритейлом, так и с HoReCa, у компании точно есть возможности устойчивого закрепления на рынке», — объяснил эксперт.



Промышленное производство мясо утки в России осуществляют 24 компании, рассказал «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По предварительным данным, объем производства с 2010 по 2021 год вырастет примерно в 20 раз — с 3,1 тыс. т до 57 тыс. т в живом весе, оценил эксперт. «Этот прирост объясняется появлением и расширением новых активов в Татарстане, Марий Эл, Новосибирской, Челябинской областях и на Алтае, но главным образом — восстановлением активов бывшего «Донстара» компанией «Новые утиные фермы» (входит в «Дамате») в Ростовской области. Только в этом году она рассчитывает выпустить более 14 тыс. т мяса утки в живом весе», — говорит Давлеев.



Комплекс по промышленному производству мяса утки — ООО «Донстар» - будет выставлено на торги за 2,3 млрд руб., сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Это начальная цена предприятия, если оно будет продано единым лотом. Шаг аукциона — 5%. В сообщении конкурсного управляющего говорится, что имущество обременено залогом ООО «Новые утиные фермы». Компания «Донстар» была признана банкротом в 2020 году. В конце июня того же года комитет кредиторов одобрил сдачу имущества компании в аренду «Дамате».

Давлеев отметил, что челябинский проект был достаточно интересным, планировалось производить 6,5 тыс. т продукции в живом весе (4,5 тыс. т в убойном). «По большому счету, он не закрывался, просто перешел в конкурсное управление. Другое дело, что решение вопроса о новом владельце заняло около двух лет, — отмечает Давлеев. — Новый собственник сможет реализовать первоначальные планы по расширению производства, достичь 10% доли российского рынка и сделать компанию второй после «Новых утиных ферм» по производству мяса утки в России». Вопрос только в сложности с продажей продукта, считает эксперт, поскольку покупательская способность жителей Урала не такая высокая, как в крупных городах-мегаполисах центральной части России, куда стекаются продажи со всей страны. «Перспективным двигателем продаж мяса утки является фудсервис. Торговые сети тоже проявляют интерес к этому продукту, но основной сегмент продаж — HoReCa, который, к сожалению, сильно пострадал во время карантина», — комментирует он.



В целом, по словам Давлеева, российский рынок утки недооценен, в течение 10 лет его можно удвоить, что потребует серьезных усилий и вложений в маркетинг и продвижение утятины в мясной корзине россиян. Кроме того, существуют серьезные экспортные возможности, поскольку для российской продукции птицеводства открывается все больше зарубежных рынков, в том числе Юго-Восточной Азии, где утка исторически весьма популярна.



По данным kartoteka.ru , ООО «Утиные фермы» зарегистрировано в 2014 году в Челябинской области. Уставной капитал составляет 300,6 млн руб. Производство утки было запущено в 2015 году, инвестпроект был рассчитан на 7,5 лет. В 2017 году в отношении компании было возбуждено дело о банкротстве.

