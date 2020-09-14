Бывшие башкирские чиновники вложат 2 млрд рублей в производство мяса утки

Для загрузки предприятия компания планирует заключать договоры на выращивание птицы с местными фермерами Ю. Эйвазова

«Птицеводческий комплекс "Благовар"» планирует построить в Башкирии предприятие по выпуску мяса утки, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на директора компании Игоря Русакова. Первую площадку на 1 млн голов птицы, а также цех убоя и переработки мощностью от 5 млн голов в год планируется ввести в 2021 году. Инвестиции в проект составят 2 млрд руб., сейчас идут переговоры о финансировании с банками.



Для дальнейшей загрузки предприятия компания намерена заключать договоры с местными фермерами: они будут откармливать птицу, а затем поставлять ее на переработку, пишет «Коммерсантъ». Выйти на полную мощность «Благовар» рассчитывает после 2023 года. Продукцию под одноименным брендом планируется продавать в регионах Уральского, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев подсчитал, что цех убоя и переработки мощностью 5 млн голов позволит выпускать около 10 тыс. т мяса утки в год — это очень большой объем для контрактного производства. Основной проблемой такого формата работы он называет необходимость создания одинаковых условий производства в разных хозяйствах, иначе есть риск получить большую долю разнородного стада и брака. Например, а США при контрактном производстве заказчик обеспечивает партнерские предприятия всем необходимым — от кормов и птенцов до ветеринарных услуг, рассказал он «Коммерсанту».



По данным kartoteka.ru, АО «Птицеводческий комплекс "Благовар"» зарегистрировано в июле этого года с уставным капиталом 100 тыс. руб. Бенефициаром компании является ООО «Системные решения» бывшего руководителя администрации главы Башкирии Владимира Балабанова и экс-министра экономики республики Евгения Маврина.

По данным Росптицесоюза, в прошлом году все хозяйства выпустили 65,2 тыс. т утиного мяса, при этом на долю сельхозпредприятий пришлось лишь 9,5 тыс. т — на 43% меньше, чем было в 2018-м. Ранее крупнейшим производителем мяса утки в России был «Донстар» Вадима Ванеева мощностью 16,5 тыс. т продукции в год. За первое полугодие 2018-го комплекс выпустил 14 тыс. т мяса утки в живом весе, однако затем у него начались финансовые проблемы. В сентябре 2019-го в компании было введено наблюдение, сейчас «Донстар» находится в процедуре банкротства. 30 июня комитет кредиторов компании одобрил сдачу ее имущества в аренду группе «Дамате». Последняя планирует восстановить производство и получить первую товарную продукцию уже в этом году.



По прогнозу Росптицесоюза, в 2020 году производство утиного мяса в сельхозпредприятиях может вырасти в 2,4 раза относительно прошлого года. Кроме возобновления работы бывшего комплекса «Донстар» этому будет способствовать запуск птицефабрики «Улыбино» (плановая мощность — 18 тыс. т утиного мяса к 2024 году), а также начало работы осенью 2019-го утиного комплекса агрохолдинга «Русское поле» во Владимирской области, тоже рассчитанного на 18 тыс. т. В перспективе ближайших пяти лет запланировано увеличение объемов производства до 16,8 тыс. т в КФХ «Рамаевское» (Татарстан), «Брюховецкий кролик» намерен расширить выпуск мяса утки до 4,5 тыс. т в Краснодарском крае. Также продолжает развиваться агрохолдинг «Рамонская индейка», который летом прошлого года начал строить в Воронежской области первую очередь комплекса по выращиванию и переработке утки общей стоимостью 4,5-5 млрд руб. Поскольку утка — нишевой продукт, основным каналом сбыта которого является сегмент HoReCa, сократившийся на фоне пандемии коронавируса, новому игроку может быть непросто занять место на рынке.



По данным Agrifood Strategies, в среднем в России потребляется менее 0,5 кг мяса утки на человека в год. Однако в перспективе этот вид мяса в какой-то мере может повторить успех индейки как альтернативы бройлеру, свинине и говядине, ранее говорил «Агроинвестору» Альберт Давлеев. По его мнению, розничные продажи утки станут активнее развиваться по мере восстановления потребительского спроса, однако медленнее, чем это предполагалось до ситуации с пандемией. По прогнозу Agrifood Strategies, в ближайшие 10 лет промышленное производство мяса утки в России может достичь 160-200 тыс. т в убойном весе.

