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«Дамате» завершила формирование родительского стада индейки в Ростовской области

Компания вышла на запланированную мощность 130 тысяч птиц

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

В этом году специалисты компании рассчитывают получить около 8 млн яиц инкубационного качества
Д. Абрамов
В этом году специалисты компании рассчитывают получить около 8 млн яиц инкубационного качества
Д. Абрамов

Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель индейки в России, завершила формирование родительского стада на комплексе по производству индейки в Ростовской области и вышла на запланированную мощность 130 тыс. птиц. Компания сообщила, что запустила в работу все четыре блока родительского стада, каждый из которых состоит из четырех птичников ремонтного молодняка, шести птичников несушки и птичника самцов. В июле в четвертом блоке был посажен ремонтный молодняк, производство инкубационного яйца начнется здесь в январе 2023 года. 

В прошлом году «Дамате» вышла на полную самообеспеченность инкубационным яйцом в Ростовской области. В этом году специалисты компании рассчитывают получить около 8 млн яиц инкубационного качества. Этого объема достаточно, чтобы закрыть потребности на ростовском комплексе, а также частично загрузить инкубаторы в Пензенской области. 

«Дамате» - единственный в России производитель индейки, сформировавший свое промышленное родительское стадо. Производство собственного инкубационного яйца позволяет уменьшить объемы поставок и снизить зависимость от импорта, также это уменьшает биологические риски и позволяет контролировать качество яйца.


Формирование собственного родительского стада — важный этап проекта по перезапуску промышленного производства индейки мощностью 85 тыс. т в убойном весе в год. Восстановление площадок родительского стада и увеличение поголовья проходили поэтапно с сентября 2020 года.

Также осенью 2021 года агрохолдинг начал строительство племенного репродуктора второго порядка в Тюменской области. Мощность предприятия — 12 млн инкубационных яиц индейки в год, вложения оцениваются в 5,2 млрд руб. «Стратегия развития “Дамате” включает в себя выход на полную самообеспеченность яйцом, высокую биобезопасность производства», — ранее говорил «Агроинвестору» совладелец и гендиректор компании Рашид Хайров. Сейчас группа обеспечена собственным инкубационным яйцом примерно на 50%, запуск репродуктора в Тюменской области позволит полностью закрыть потребности холдинга в нем. Ввод первых птичников запланирован на конец 2022 года, первое инкубационное яйцо будет получено во втором квартале 2023-го.

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Татьяна Кулистикова 

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