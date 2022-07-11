«Дамате» запустила роботизированный склад для ультрасвежих продуктов

В планах агрохолдинга — роботизировать все свои склады в Пензенской области А. Гордеев

«Дамате», крупнейший в России производитель индейки, разработала и внедрила роботизированный склад для ультрасвежих продуктов. По данным пресс-службы агрохолдинга, это первый подобный склад в России. Его мощность хранения — 20 т в сутки. Инвестиции в проект составили 110 млн руб. Проект позволит оптимизировать затраты на логистику и повысить производительность склада, а также исключить ошибки из-за влияния человеческого фактора.



Пилотный проект запустили в Пензе на складе «Пензахолод». Как отмечается в сообщении компании, система обладает высокой мобильностью, что дает возможность оперативно переместить старый или установить новый робосклад. Там можно хранить баранину, мясо утки, индейки и продукцию глубокой переработки «Дамате». Функционал позволяет отбирать продукцию для заказов как поштучно, так и коробочно.



На складе установлены моно-платформы и платформы-стеллажи для размещения товара, высота которых позволяет роботу свободно проехать и развернуться под ней. На каждую платформу нанесен QR-код, что помогает роботу находить необходимый стеллаж.



Еще одно решение — проектировка топологии склада при помощи QR-кодов, которые имеют ориентацию по сторонам света для навигации роботов. На полу для робота нанесена разметка, в помещении установлена рабочая станция, которая является важной частью робосклада и единственным местом, где присутствуют люди. При помощи станции сотрудник контролирует корректность заказов для поставщиков, забирает продукцию, привезенную роботом для каждого заказа, и формирует его окончательно. В помещении находятся восемь роботов, которые способны перевозить до 600 кг, и два робота, способных транспортировать до 1 т продукции.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что наличие высокоавтоматизированного склада позволяет решить несколько важных вопросов, присущих многопрофильным холдингам. Во-первых, это дает возможность избежать пересортицы, во-вторых, позволяет обеспечить своевременность и полноту формирования клиентских заявок, а также ритмичность работы складского комплекса. «Такие предприятия значительно повышают уровень клиентского сервиса», — считает эксперт.



В то же время, себестоимость обработки одного килограмма продукции на предприятиях с высокой степенью автоматизации при российских уровнях зарплат рабочего персонала может быть выше, чем на традиционных складских комплексах. «Но автоматизированный комплекс значительно улучшает репутацию компании на рынке как поставщика за счет более высокой сохранности продукции и уровня клиентского обслуживания. Поэтому инвестиции в качественный логистический сервис являются оправданными с точки зрения долгосрочных вложений в части занятия устойчивых рыночных позиций», — рассуждает Корнеев.



«Дамате» начала реализацию проекта по роботизации складов готовой продукции в 2020 году. В 2021-м компания запустила первый в пищевой промышленности России робосклад на 900 т единовременного хранения на заводе глубокой переработки индейки. В планах агрохолдинга — роботизировать все свои склады в Пензенской области.



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