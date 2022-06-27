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«Дамате» получила первый вывод утят родительского стада в Ростовской области

Инкубационное яйцо от них планируется получить в середине ноября

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Утята уже переведены на площадку ремонтного молодняка, где они будут выращиваться 140 дней
Pixabay
Утята уже переведены на площадку ремонтного молодняка, где они будут выращиваться 140 дней
Pixabay

Первые 15,5 тыс. утят родительского стада выведены на птицеводческом комплексе «Дамате» в Ростовской области, сообщила пресс-служба компании. Утята уже переведены на площадку ремонтного молодняка, где они будут выращиваться 140 дней до полового созревания, а затем будут отправлены на площадку родительского стада. Там они на протяжении 52 недель будут производить инкубационное яйцо. Первую партию инкубационного яйца от собственной утки родительского стада планируется получить в середине ноября.

Автономное производство инкубационных яиц дает компании возможность не зависеть от импортных поставок и снизить биологические риски. В соответствии с технологией, собственный ремонтный молодняк родительского стада позволит «Дамате» раз в три месяца обновлять отработавшее родительское стадо.

Специалисты «Дамате» провели в инкубаторе сексирование птицы — определение пола утят. Это имеет важное значение, так как для получения финального гибрида из яиц по материнской линии требуются только самки, а по отцовской линии — только самцы. Большая часть выведенного поголовья будет использована для дальнейшего выращивания, а часть птицы после 42-дневного откорма поедет на убой. 

«Дамате» использует в работе породу «Белая пекинская» от английского поставщика Cherry Valley. Порода выбрана из-за высоких производственных показателей, мясная продукция из утки этого кросса отличается хорошим качеством и вкусом.


Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что рынок утки достаточно специализированный, он ориентирован в основном на сегмент HoReCa, поэтому эта ниша больше всего подходит для многопрофильных холдингов. «Массового спроса на утку сейчас не наблюдается, к тому же этот вид мяса нельзя назвать продуктом импульсного спроса. Культура потребления утки в России пока не сформирована», — отметил он.

«Дамате» занялась производством утки в мае 2020 года, взяв в аренду крупнейший в России комплекс по промышленному производству мяса утки мощностью порядка 16,5 тыс. т в убойном весе в год (бывший «Донстар» холдинга «Евродон») в Ростовской области и приступила к возобновлению производства. Работа по формированию родительского и коммерческого поголовья велась поэтапно. В ноябре 2020 года ГК «Дамате» приступила к комплектации родительского стада, когда первая партия ремонтного молодняка (17,8 тыс. голов) прибыла из Германии. В феврале 2022-го была запущена последняя площадка родительского стада.​

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Екатерина Шокурова 

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