«Дамате» получила первый вывод утят родительского стада в Ростовской области

Утята уже переведены на площадку ремонтного молодняка, где они будут выращиваться 140 дней Pixabay

Первые 15,5 тыс. утят родительского стада выведены на птицеводческом комплексе «Дамате» в Ростовской области, сообщила пресс-служба компании. Утята уже переведены на площадку ремонтного молодняка, где они будут выращиваться 140 дней до полового созревания, а затем будут отправлены на площадку родительского стада. Там они на протяжении 52 недель будут производить инкубационное яйцо. Первую партию инкубационного яйца от собственной утки родительского стада планируется получить в середине ноября.



Автономное производство инкубационных яиц дает компании возможность не зависеть от импортных поставок и снизить биологические риски. В соответствии с технологией, собственный ремонтный молодняк родительского стада позволит «Дамате» раз в три месяца обновлять отработавшее родительское стадо.



Специалисты «Дамате» провели в инкубаторе сексирование птицы — определение пола утят. Это имеет важное значение, так как для получения финального гибрида из яиц по материнской линии требуются только самки, а по отцовской линии — только самцы. Большая часть выведенного поголовья будет использована для дальнейшего выращивания, а часть птицы после 42-дневного откорма поедет на убой.



«Дамате» использует в работе породу «Белая пекинская» от английского поставщика Cherry Valley. Порода выбрана из-за высоких производственных показателей, мясная продукция из утки этого кросса отличается хорошим качеством и вкусом.

Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что рынок утки достаточно специализированный, он ориентирован в основном на сегмент HoReCa, поэтому эта ниша больше всего подходит для многопрофильных холдингов. «Массового спроса на утку сейчас не наблюдается, к тому же этот вид мяса нельзя назвать продуктом импульсного спроса. Культура потребления утки в России пока не сформирована», — отметил он.



«Дамате» занялась производством утки в мае 2020 года, взяв в аренду крупнейший в России комплекс по промышленному производству мяса утки мощностью порядка 16,5 тыс. т в убойном весе в год (бывший «Донстар» холдинга «Евродон») в Ростовской области и приступила к возобновлению производства. Работа по формированию родительского и коммерческого поголовья велась поэтапно. В ноябре 2020 года ГК «Дамате» приступила к комплектации родительского стада, когда первая партия ремонтного молодняка (17,8 тыс. голов) прибыла из Германии. В феврале 2022-го была запущена последняя площадка родительского стада.​



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