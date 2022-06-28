ГАП «Ресурс» займется переработкой баранины на мощностях «Белой птицы»

Основой сырьевой базы предприятия станут сельхозпроизводители Ростовской области Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Группа агропредприятий «Ресурс» займется мясопереработкой на модернизированных мощностях «Белой птицы» в Белокалитвинском районе Ростовской области. Производство будет специализироваться на убое мелкого рогатого скота, сообщает портал «Город N» со ссылкой на региональный Минсельхоз. В ведомстве уточнили, что сейчас ведутся работы по пусконаладке и переоборудованию убойных мощностей с птицы на мелкий рогатый скот. При выходе на проектную мощность в конце лета предприятие будет способно производить убой около 400 голов мелкого рогатого скота в день. Областные сельхозтоваропроизводители должны составить основу сырьевой базы. Представитель агрохолдинга подтвердила «Агроинвестору» планы по проекту в Ростовской области.



«Ресурс» — опытная компания, один из крупнейших в стране производителей мяса и мясопродуктов, и в последние годы группа активно развивает другие направления деятельности помимо выпуска мяса бройлера, говорит руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. «Это создает некую синергию. При расширении продуктовой линейки — сейчас речь идет о баранине — компания становится еще более привлекательным партнером для крупных каналов реализации — федеральных розничных сетей», — прокомментировал он «Агроинвестору». Кроме того, по словам эксперта, «Ресурс» может видеть определенные возможности в нехватке качественно разделанной и упакованной баранины, мясо обычно реализуется на рынках и ярмарках. Но потенциал роста потребления баранины городским населением, которое предпочитает торговые сети, есть.



Также «Ресурс» может рассматривать еще один вектор для развития — экспорт баранины, продолжает Юшин. По его словам, поставки этого вида мяса на внешние рынки имеют хороший потенциал: в этом году после снятия ограничений продажи резко выросли, а спрос на баранину в мире стабилен, и, вероятно, он будет увеличиваться. Это связано с ростом населения в мире и, в частности, в регионах традиционного потребления этого вида мяса — странах Ближнего Востока, Персидского залива и Северной Африки.



Также Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайства входящей в ГАП «Ресурс» «Токаревской птицефабрики» о приобретении «Заволжского мясокомбината», «Краснодонского комбикормового завода» и «Свинокомплекса Хвалынский». Предприятия расположены в Тверской, Волгоградской и Саратовской областях и входят в холдинг «КоПитания».

ГАП «Ресурс» специализируется на птицеводстве, растениеводстве, производстве кормов и подсолнечного масла, реализации готовой продукции и др. Птицеводческий бизнес является ключевым направлением группы, ее активы обеспечивают полный цикл производства: содержание родительского поголовья, инкубация, выращивание цыплят-бройлеров, производство кормов, переработка, хранение, реализация и продвижение на товарных рынках. Перерабатывающие комплексы группы расположенных в Ставропольском крае, Тамбовской и Оренбургской областях.



Агрохолдинг «Белая птица» — некогда один из ведущих отечественных производителей мяса птицы (объем производства около 300 тыс. т готовой продукции в год). В состав холдинга входили зерновая компания, завод по производству комбикормов, репродукторы, инкубаторий, птицефабрики по выращиванию цыплят-бройлеров, комплексное производство по убою и переработке мяса и разветвленная дистрибьюторская сеть. ​В марте прошлого года «Ресурс» и конкурсные управляющие компаний ростовского кластера ГК «Белая Птица» пришли к соглашению о передаче ростовского комплекса в аренду.



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