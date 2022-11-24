Стоимость индейки в России стабилизируется

Средняя стоимость мяса индейки с 14 по 20 ноября снизилась на 0,24% «Дамате»

Стоимость индейки после продолжительного роста стабилизировалась и начала снижаться. Средняя стоимость мяса индейки с 14 по 20 ноября снизилась на 0,24% — до 242 руб./кг по сравнению с неделей ранее. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные мониторинга Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ). Источник издания среди участников рынка прогнозирует, что до конца года стоимость индейки может упасть на 5-10% по сравнению с текущими ценами.



Цена основных отрубов стабилизировалась: так, стоимость филе грудки остается на уровне 316 руб./кг третью неделю, хотя оно непрерывно дорожало с начала сентября, филе бедра вторую неделю стоит 329 руб./кг, до этого рост фиксировался с конца июля. Голень подешевела на 0,99% до 143 руб./кг, крыло — на 0,96% до 148 руб./кг, говорится в мониторинге НАПИ.



Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сказал «Известиям», что основная причина такой тенденции — увеличение производства как индейки, так и других видов мяса. По данным Росстата, с января по ноябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи птицы выросли на 4,9% до 5,3 млн т, свинины — на 7,8% до 4,3 млн т.



При этом исполнительный директор НАПИ Анатолий Вельматов сказал «Агроинвестору», что не прогнозирует снижения цен на индейку. «Может быть незначительная коррекция стоимости фарша (не более 1-3%) к стоимости аналогичных позиций свинины и бройлера, но она будет незначительной. По остальным группам стоимость стабилизируется, но без снижения», — уточнил он. Вельматов отметил, что спрос на индейку сейчас стабильный, по итогам 2022 года он увеличится на 3-5%, в следующем году показатель должен вырасти минимум на 5-7%. «С учетом того, что строительство всех индейководческих объектов завершено, производственные мощности будут расти медленнее, чем спрос. В долгосрочной перспективе спрос может быть неудовлетворенным. На этом фоне падение цен мы не прогнозируем», — заключил глава ассоциации.



Вероятность того, что цены на какой-либо продукт в преддверии Нового года снизятся, стремится к нулю, и цены на индейку не станут исключением, сказал «Агроинвестору» основатель бизнес-акселератора Food Up Виталий Шмальц. «Максимум, чего можно ожидать — это стабилизация цен. Но если брать аналогичный период в 2020 и 2021 годах, то можно отметить непрерывный рост цен на продукты питания, — комментирует он. — Важно отметить, что поступательный рост обусловлен естественными для рыночной экономики процессами, такими как инфляция, рост издержек производства, спад потребительского спроса. Поэтому, если кратковременное и незначительное для рядового покупателя удешевление индейки и возможно, то в конечном итоге для сохранения рентабельности производства поставщики все равно поднимут цены».



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев сказал «Известиям», что пока говорить о тренде на снижение цен нельзя. Но стабилизация в последние две-три недели действительно есть. Рынок индейки определяют два вида разделки — филе грудки и филе голени, на которые приходится 60% выхода этого мяса, и как раз на них цены не повышаются.



В первом полугодии 2022 года производство индейки в России выросло на 19,2% — со 172,3 тыс. т до 205,4 тыс. т, ранее сообщала Agrifood Strategies. Аналитики компании отмечали, что анализ текущего положения в мировом индейководстве показывает, что Россия уже пятый год подряд лидирует по темпам роста среди немногих стран, где не отмечается падения производства в этой сфере. По прогнозам компании, такая динамика позволит российским индейководам к концу года выйти на второе место по производству мяса индейки в мире при условии сохранения экономической стабильности отрасли и предотвращения вспышек гриппа птиц. Совокупный объем производства индейководческой продукции по итогам 2022 года может достичь 420 тыс. т, прогнозировала Agrifood Strategies. В ближайшее пятилетие объем рынка мяса индейки в России может достигнуть 650 тыс. т в год, экспортный потенциал отрасли — на уровне 50 тыс. т в год стоимостью более $100 млн.



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