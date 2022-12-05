«Черкизово» выкупила птицефабрики у «Траста» за 6,37 млрд рублей

«Русское зерно» занимает 70% рынка яйца и 30% — мяса бройлера в Башкирии «Русское зерно»

Агропромышленный комплекс «Михайловский», входящий в структуру группы «Черкизово», признан победителем аукциона по продаже активов агрохолдинга «Русское зерно» в Башкирии, подконтрольных банку непрофильных активов «Траст». Активы проданы по начальной цене — 6,37 млрд руб. при шаге аукциона в 127,4 млн руб., следует из протокола «Российского аукционного долга». К торгам по продаже «Русского зерна» кроме «Черкизово» была допущена компания «Ставропольский бройлер», входящая в ГАП «Ресурс».



«Траст» выставил на продажу крупнейший агрохолдинг Башкирии в начале октября, писал «Агроинвестор». Единым лотом продавались права требования к АО «Птицефабрика Башкирия», АО «Турбаслинские бройлеры» на 3,1 млрд руб., а также акции этих компаний, 100% долей в ТД «Турбаслинский бройлер», компаниях «Башкирское зерно», «Башкирское зерно+» и «Уфимский комбинат хлебопродуктов».



Как следует из презентации к торгам, общая производственная мощность предприятий составляет 65 тыс. т мяса бройлера в живом весе, 750 млн яиц, 240 тыс. т комбикормов и 25 тыс. т продукции мясопереработки в год. Также компании группы контролируют 18 тыс. га земель. Продукция поставляется в десять регионов России под брендами «Турбаслинский бройлер» и «Авдон». Также площадки аккредитованы для экспорта во Вьетнам и страны СНГ. По данным компании, она занимает 70% рынка яйца и 30% — мяса бройлера в Башкирии.



О том, что группа «Черкизово» хочет купить активы «Русского зерна» и подала соответствующее ходатайство в ФАС, стало известно в начале ноября. Аналогичное ходатайство от компании поступило в отношении предприятий группы «Здоровая ферма», также выставленных «Трастом» на торги.



По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile , 99,41% уставного капитала АПК «Михайловский» принадлежит группе «Черкизово», 0,59% — АО «Куриное царство». В 2021 году выручка комплекса составила 21 млрд руб., чистая прибыль — 18 млрд руб. В прошлом году все птицефабрики арохолдинга выпустили 813 тыс. т мяса бройлера, заняв по этому показателю первое место в стране.



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