Птицефабрика «Комсомольская» планирует восстановить производство яиц к весне

К концу октября из 500 тысяч кур-несушек на предприятии погибло более половины Д. Абрамов

Птицефабрика «Комсомольская» (Хабаровский край) намерена восстановить выпуск яиц после вспышки гриппа птиц к марту 2023 года, сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края. На племптицзаводе «Хабаровский» заложено 85 тыс. инкубационных яиц для производства суточных цыплят, которые станут основой поголовья птицефабрики. В январе следующего года там же планируется заложить еще около 80 тыс. яиц. Кроме того, достигнута договоренность с птицефабриками запада России о передаче на доращивание суточных цыплят в январе 2023 года.



«Уже в марте следующего года панируется, что первые партии местного яйца после карантина поступят в реализацию. Предположительно, к осени предприятие восстановится в полном объеме», — отметил региональный Минсельхоз. На сайте птицефабрики говорится, что ее производственная мощность составляет 115 млн яиц в год при среднегодовом поголовье 400 тыс. кур-несушек. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile , выручка птицефабрики «Комсомольская» в прошлом году составила 850 млн руб., увеличившись на 26% относительно 2020-го, чистая прибыль выросла на 38% до 208 млн руб.



Ранее мы писали, что на птицефабрике «Комсомольская» произошла вспышка гриппа птиц. Коммерческий директор предприятия Вадим Хан тогда говорил порталу DVHAB.ru, что остались цеха, не затронутые заболеванием. «Их изолировали, ввели карантин, будем пытаться их отстаивать. А те, что остались в цехах, где случился мор, тоже условно в порядке, видимых проявлений болезни нет: едят, пьют, несут яйца», — комментировал он и уточнял, что есть прецеденты, когда в похожей ситуации на аналогичных предприятиях удавалось сохранить часть поголовья.



Однако позднее стало известно, что в Комсомольске-на-Амуре введен режим ЧС из-за вспышки гриппа птиц. К концу октября из 500 тыс. кур-несушек на предприятии погибло более половины. «Падеж продолжается. Это уже не остановить. Сейчас идет уничтожение птицы», — цитирует РИА «Новости» и.о. начальника отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора и контроля регионального управления Россельхознадзора Наталью Имееву. По ее словам, из всех торговых точек изымается продукция птицефабрики, произведенная с 1 октября, выясняется, отправлялась ли продукция в другие регионы. Также в радиусе 6 км от фабрики идет санитарная обработка частных домовладений, за изъятую и уничтоженную птицу владельцам предусмотрена компенсация.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

