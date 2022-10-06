разделы

реклама

журналы

Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Компании

«Волжанин» увеличит производство яиц

Компания вложит в модернизацию комплексов около 500 млн рублей

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Реализация проекта позволит увеличить производство яиц в Ярославской области на 3%
«Волжанин»
Реализация проекта позволит увеличить производство яиц в Ярославской области на 3%
«Волжанин»

«Волжанин», крупнейший в России производитель яиц, проведет модернизацию птицеводческого и яйцеперерабатывающего комплексов в Ярославской области, благодаря чему компания увеличит производство яиц на 200 млн штук до 1,7 млн штук в год. Кроме того, количество птицемест в цехах вырастет почти на 360 тыс. Об этом сообщается на официальном портале Ярославской области. Инвестиции в проект составят около 500 млн руб. Соглашение о его реализации было подписано на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве.

Первый заместитель генерального директора компании Ольга Мохова, слова которой приводятся в сообщении, рассказала о планах по модернизации цеха по глубокой переработке яиц. «Продукты, которые мы получаем при переработке, используются в масложировой промышленности, при изготовлении мясных полуфабрикатов, кондитерских изделий, кормов для животных. Будут также оборудованы новые птичники, и продолжится автоматизация завода», — уточнила Мохова.

По ее словам, предприятие выйдет на полную мощность к 2025 году. Реализация проекта позволит увеличить производство яиц в Ярославской области на 3%. В 2022 году объем их выпуска в регионе сохранятся на уровне прошлого года и составит 2,1 млрд штук. Год назад пресс-служба правительства Ярославской области сообщала, что «Волжанин» к 2024 году планирует увеличить производство яиц на 20%. ​

В мае на конференции «Агроинвестора» Мохова рассказывала, что «Волжанин» долгие годы инвестирует в свое развитие, компания находится на заключительном этапе реализации очередного инвестпроекта, поэтому корректировать его нет необходимости: типовое оборудование для птичников закуплено, технология известна. «Сейчас мы получили подтверждения от всех наших партнеров, все заверили нас в долгосрочном сотрудничестве. Но иногда бывает, что от тебя и партнера зависит не все. Поэтому прорабатывается план “Б” и рассматриваем азиатский рынок», — говорила она.  

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Екатерина Шокурова 

Премия «Агроинвестор года-2022»

Заявки на участие принимаются с 14 сентября по 14 декабря 2022 года

Подать заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №10, октябрь 2022

Журнал

«Агроинвестор» №10, октябрь 2022
Выбросить нельзя использовать. Как снизить объемы уничтожения просроченных продуктов питания

«Агроинвестор»

Выбросить нельзя использовать. Как снизить объемы уничтожения просроченных продуктов питания
Вино для друзей. Российские виноделы меняют вектор экспортных поставок

«Агроинвестор»

Вино для друзей. Российские виноделы меняют вектор экспортных поставок
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022
Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?

«Агротехника и технологии»

Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?