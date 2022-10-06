«Волжанин» увеличит производство яиц

Реализация проекта позволит увеличить производство яиц в Ярославской области на 3% «Волжанин»

«Волжанин», крупнейший в России производитель яиц, проведет модернизацию птицеводческого и яйцеперерабатывающего комплексов в Ярославской области, благодаря чему компания увеличит производство яиц на 200 млн штук до 1,7 млн штук в год. Кроме того, количество птицемест в цехах вырастет почти на 360 тыс. Об этом сообщается на официальном портале Ярославской области. Инвестиции в проект составят около 500 млн руб. Соглашение о его реализации было подписано на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве.



Первый заместитель генерального директора компании Ольга Мохова, слова которой приводятся в сообщении, рассказала о планах по модернизации цеха по глубокой переработке яиц. «Продукты, которые мы получаем при переработке, используются в масложировой промышленности, при изготовлении мясных полуфабрикатов, кондитерских изделий, кормов для животных. Будут также оборудованы новые птичники, и продолжится автоматизация завода», — уточнила Мохова.



По ее словам, предприятие выйдет на полную мощность к 2025 году. Реализация проекта позволит увеличить производство яиц в Ярославской области на 3%. В 2022 году объем их выпуска в регионе сохранятся на уровне прошлого года и составит 2,1 млрд штук. Год назад пресс-служба правительства Ярославской области сообщала, что «Волжанин» к 2024 году планирует увеличить производство яиц на 20%. ​



В мае на конференции «Агроинвестора» Мохова рассказывала, что «Волжанин» долгие годы инвестирует в свое развитие, компания находится на заключительном этапе реализации очередного инвестпроекта, поэтому корректировать его нет необходимости: типовое оборудование для птичников закуплено, технология известна. «Сейчас мы получили подтверждения от всех наших партнеров, все заверили нас в долгосрочном сотрудничестве. Но иногда бывает, что от тебя и партнера зависит не все. Поэтому прорабатывается план “Б” и рассматриваем азиатский рынок», — говорила она.



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