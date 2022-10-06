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Конференция Агрохолдинги России — 2022

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Россельхозбанк: за 10 лет рацион питания в России стал более сбалансированным

При этом сохраняется высокий спрос на картофель

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Популярность картофеля в рационе объясняется его доступностью
М. Стулов
Популярность картофеля в рационе объясняется его доступностью
М. Стулов

За прошедшие 10 лет рацион жителей России стал более сбалансированным и разнообразным, следует из исследования аналитиков Россельхозбанка, подготовленного к агропромышленной выставке «Золотая осень». Так, по сравнению с 2011 годом среднегодовое потребление мяса и мясопродуктов увеличилось на 8% до рекордных 77 кг, фруктов и ягод — на 9% до 65 кг, овощей и бахчевых — на 4% до 106 кг в год, яиц — также на 4% до 283 штук. Среднее потребление сахара оценивается в 39 кг, хлеба и макаронных изделий — в 116 кг. При этом рекомендованные Минздравом рациональные нормы потребления в двух последних категориях ниже — 24 кг и 96 кг соответственно. А потребление фруктов и овощей сейчас меньше рекомендованных уровней в 100 кг и 140 кг.

Тем не менее, по оценке руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрея Дальнова, сейчас рацион жителей нашей страны в среднем более здоровый, чем 10 лет назад. «Мы фиксируем устойчивый тренд на достижение показателей потребления продуктов, рекомендованных Минздравом», — отметил он.

Также аналитики Россельхозбанка отметили сохранение стабильного спроса на картофель, его потребление составляет около 84 кг в год при норме Минздрава на уровне 90 кг. «Постепенный рост покупательной способности, развитие сельского хозяйства и торговых сетей позволили россиянам разнообразить питание. Вместе с тем, картофель остается доступным и востребованным источником углеводов и ингредиентом множества традиционных блюд», — говорит Дальнов.

Популярность картофеля в рационе также объясняется тем, что его выращивание широко распространено на дачных участках. Даже по итогам 2021 года, после двух десятилетий активного развития агрохолдингов и фермерских хозяйств, на долю ЛПХ пришлось 64% всего собранного в стране урожая картофеля, обращают внимание аналитики. Сельхозорганизации вырастили 22%, фермеры — 14%. В целом урожай составил около 18,3 млн т. При этом по урожайности лидирует товарный сектор: в сельхозорганизация средний сбор с гектара в прошлом году составил 26,5 т, в КФХ — 20,8 т, в ЛПХ — 13,5 т.  

По прогнозу Минсельхоза, в этом году производство картофеля в товарном секторе может составить около 7 млн т. К 30 сентября, по данным ведомства, сельхозорганизации и фермеры накопали 4,1 млн т картофеля (3,5 млн т год назад), убрано 166,1 тыс. га, или 55% площади, средняя урожайность составила 249,4 ц/га (212,8 ц/га).

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Татьяна Кулистикова 

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