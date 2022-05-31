В этом году спрос на колбасные изделия может снизиться

В первом квартале колбасы подорожали в среднем на 16% «Черкизово»

Спрос на колбасные изделия по итогам года снизится. Такой прогноз озвучила коммерческий директор ГК «Белая Долина» (производство и реализация колбасной и молочной продукции) Альбина Искакова на конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry — «Индустрия мяса и комбикормов. Перспективы развития в 2022 году». По ее словам, рынок колбасных изделий штормит: в апреле наблюдался повышенный спрос на продукты с длительным сроком хранения, но уже в мае отмечалось его снижение.



«Одна из причин — падение реальных доходов населения, — люди стали экономить, в том числе, на продуктах питания», — пояснила Искакова. При этом продажи продуктов регулярного спроса, таких как сосиски, в первом квартале даже немного выросли относительно предыдущего квартала, а спрос на вареные колбасы показал отрицательную динамику. «Это было связано с отсутствием достойного предложения по цене и качеству в низком ценовом сегменте. В прошлом году у нас как переработчиков цены росли аномально, все, кто мог, играл с рецептурами, пытались повышать цены, но сетевой канал очень хорошо сдерживает повышение цен, и в итоге потребитель видит реальное подорожание с достаточно большим временным лагом», — пояснила Искакова.



На рынке колбасной продукции наблюдается высокая степень консолидации — на топ-10 игроков приходится почти 63% рынка. «Это один из самых высоких показателей в сегменте производства продуктов питания. Например, в молоке он составляет 53%, в других отраслях еще меньше», — рассказала Искакова. В первом квартале участники рынка в плане объемов производства показали себя по-разному. Так, производители традиционной бутербродной группы продемонстрировали увеличение объемов. При этом предприятия, работающие в низком ценовом сегменте, в частности, «Атяшево» и «Великолукский мясокомбинат», показали отрицательную динамику. Им было сложно удерживать тот же уровень соотношения цены и качества, с которыми они заходили в сети. Также упали продажи у предприятий, в портфеле которых большая доля дорогих колбас. Рынок колбасных изделий будет и дальше консолидироваться, считает Искакова, и есть вероятность, что многие региональные производители этот год просто не переживут.



Одним из растущих направлений в сегменте колбасных изделий является производство продукции под марками сетей (СТМ). По словам Искаковой, это связано с тем, что сети хотят больше контролировать производителей. Однако пока доля колбасных изделий, продаваемых под СТМ, занимает не более 20% от всей представленной в этой категории продукции, тогда как в западных странах показатель доходит до 50-60%. В первом квартале этого года, по наблюдениям Искаковой, отмечался рост доли СТМ в сардельках и сырокопченой продукции. Она полагает, что доля СТМ продолжит увеличиваться во всех категориях колбасных изделий.



В этом году на рынке колбасных изделий возможна отрицательная динамика производства, при этом в денежном выражении результаты останутся на уровне прошлого года, прогнозирует Искакова. Это связано с ростом цен, которые, по итогам первого квартала, в среднем по сегменту колбасных изделий увеличились на 16%.



Падение спроса в первую очередь будет отмечаться в дорогих сегментах — сырокопченых колбасах, мясных снеках, а также в полукопченых и варено-копченых колбасах. «Это печальный факт для отрасли, ведь именно на этих продуктах переработчики и производители зарабатывали свою маржу», — подчеркнула Искакова.



Падение спроса на дорогие высокомаржинальные продукты уже наблюдалось в первом квартале, причем не только со стороны конечного потребителя. «Сети уже сокращают матрицы, причем на опережение, понимая, насколько будет падать спрос», — отметила Искакова. Но, по ее словам, есть и хорошие для отрасли новости: ритейлеры стали с большим, чем раньше, пониманием относиться к повышению производителями цен: в этом году их можно было увеличивать почти каждый месяц, тогда как раньше это можно было делать не чаще, чем раз в три месяца и не более, чем на 5%.



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