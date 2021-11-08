Россия может разрешить беспошлинный импорт свинины и говядины

Мясо дорожает на фоне снижения предложения из-за болезней животных Pixabay

Минэкономразвития и Минсельхоз обсуждают изменение условий ввоза в Россию говядины и свинины. Об этом сообщили «Ведомости», ссылаясь на участников совещаний в этих министерствах, а также «Известия» со ссылкой на письмо Минсельхоза, направленное в аппарат правительства. Снятие пошлин необходимо для стабилизации цен на мясо на российском рынке, пишут издания. Так, за год стоимость говядины и свинины выросла на 7,8% и 19% соответственно, подсчитали «Известия».



По данным изданий, один из обсуждаемых вариантов — освобождение от уплаты пошлин для ввоза замороженной говядины и свинины в объеме до 200 тыс. т в 2022 году. По словам источника «Ведомостей», обсуждается обнуление пошлины для 100 тыс. т свинины в первые шесть месяцев 2022 года. Собеседник издания также сказал, что импортеров обяжут перерабатывать мясо в России. Предложение будет рассмотрено на заседании правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию. Представитель Минэкономразвития, комментируя информацию, отметил, что «любые меры будут приниматься с учетом ситуации с ценами и насыщенности рынка продукцией».



По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в августе средняя розничная цена разных видов говядины и свинины увеличилась на 9-10% к показателям аналогичного периода 2020 года, пишут «Ведомости». Мясо дорожает на фоне снижения предложения из-за болезней животных в России, таких как грипп птиц и африканская чума свиней (АЧС), отметила в разговоре с изданием исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина. По ее мнению, с введением беспошлинного ввоза появится дополнительное предложение, что приведет к стабилизации рынка. Лучкина также рассказала, что средняя стоимость закупки свинины в полутушах в январе — сентябре составила 178 руб./кг, тогда как в аналогичный период годом ранее она стоила 145 руб./кг, цена говядины на кости — 258 руб./кг против 215 руб./кг, бескостной говядины — 325 руб./кг против 260 руб./кг.



Генеральный директор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев напомнил «Ведомостям», что оптовая стоимость свинины уже начала снижаться. За последние две-три недели отпускная цена уменьшилась на 15-20% и падение продолжается, отметил он. По его мнению, это связано c сезонным сокращением спроса и начавшимся приростом производства на ряде предприятий по всей стране. Ковалев подтверждает, что в сентябре действительно было зафиксировано небольшое снижение производства свинины, но по итогам девяти месяцев оно находится на уровне аналогичного периода прошлого года. Ранее ожидалось, что производство в этом году увеличится на 5%, но в итоге оно останется примерно на уровне 2020-го (около 4,3 млн т в убойном весе). Росту помешали вспышки АЧС и жаркое лето, сказал «Ведомостям» Ковалев. В 2022 году, по прогнозу Ковалева, ожидается рекордный прирост производства свинины на 7-8%, или 350-400 тыс. т в убойном весе. Если к этому добавить беспошлинный импорт, то снижения цен не избежать, считает он.



Президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, реализация новых предложений может стать хорошей стабилизационной мерой на период самых высоких цен на мясо. «На сегодняшний день мы не знаем, насколько быстро и в каком масштабе будет продолжаться распространение АЧС в России. Однако уже ясно, что восстановление потерянных стад займет минимум полгода, — прокомментировал он. — Это говорит о том, что дефицит свинины для мясопереработки будет оставаться в рамках нынешних уровней поставок этого вида мяса, определяемых параметрами сентября-ноября, а не предыдущих девяти месяцев. Это заметно более низкие объемы по сравнению с началом года».



По мнению Давлеева, восстановление будет проходить тяжело, прежде всего из-за резкого увеличения себестоимости производства на фоне удорожания большинства ее составляющих и критического состояния рынка аминокислот, витаминов и других компонентов кормовых концентратов. «На сегодняшний день и на ближайшие полгода поставщики предупреждают своих клиентов в животноводстве о серьезном увеличении стоимости этих компонентов или даже об их полном отсутствии. В частности, уже сегодня почти невозможно купить лизин и ряд других критически важных для животноводческих предприятий компонентов комбикормов», — рассказал Давлеев.



По его данным, от общего объема производимого мяса — это 10,5-11 млн т — порядка 2,5-3 млн т попадает к потребителям в виде продукции переработки. «В этом сегменте должна произойти стабилизация цен на мясо. Однако вопрос в том, как обеспечить целевые поставки импортного сырья мясопереработчикам, — рассуждает Давлеев. — Импортная квота находится в руках исторических трейдеров, у которых с конца 1990-х годов есть право на ввоз в рамках основной массы квот». Эксперт считает, что эти игроки не упустят возможность продать продукцию, ввезенную с нулевой пошлиной, дороже. Это может снизить эффект от обнуления пошлин в рамках определенных объемов, считает Давлеев. По его словам, конкретной схемы завоза импортного мяса на предприятия переработки нет. Для его разработки нужно полностью менять механизм распределения квот, что нереализуемо в нынешних условиях. Препятствием может стать необходимость согласования от ряда министерств, добавил эксперт.



«Кроме того, стоит отметить, что ряд крупнейших производителей говядины и свинины в России сами являются обладателями больших импортных квот, — продолжает Давлеев. — Может сложиться ситуация, когда в качестве переработчиков сырья они смогут ввезти наибольшие объемы продукции. По какой цене она будет попадать на рынок, и по какой будет реализована в уже переработанном виде, пока не совсем понятно». По его словам, в целом решение об обнулении квот, на первый взгляд, интересное и логичное, но самое важное — это механизм и детали его реализации, которые бы гарантировали конечный результат: стабилизацию потребительских цен на мясоколбасные изделия и другие мясопродукты.



В конце сентября Минсельхоз сообщал, что российские компании-переработчики предложили рассмотреть введение квоты на беспошлинный ввоз свинины в Россию на фоне обеспокоенности динамикой цен. По словам Ковалева, сейчас в мире нет дешевой свинины, которая сможет быстро поступить в нашу страну, поэтому введение квоты не решит проблему роста цен на этот вид мяса в России. Эксперт НСС по анализу и прогнозированию рынка Николай Бирулин тогда говорил, что вводить квоту на период низкого спроса не стоит. По его оценке, быстро ситуацию это не исправит, а в среднесрочной перспективе, наоборот, может привести к негативным последствиям.

