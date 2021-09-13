«Сибагро» купила еще один свинокомплекс

Сделка позволит полностью загрузить мощности белгородского мясокомбината и увеличить масштабы производства группы в ЦФО Pixabay

«Сибагро» приобрела очередной актив — свинокомплекс «Щигры главпродукт» в Курской области, сообщила компания. Ранее предприятие входило в группу «Глобал эко». Оно включает животноводческие и технические площадки, земельные участки и транспорт. Сейчас на комплексе содержится 77 тыс. свиней, производственная мощность составляет 15 тыс. т мяса в год.



Как следует из реестра сведений о банкротстве, «Сибагро» стала победителем торгов по продаже производственного комплекса «Щигры Главпродукт», предложив за него 900 млн руб. при начальной цене около 720,5 млн руб. В мае 2020 года решением Арбитражного суда Курской области в отношении предприятия была начата процедура банкротства. В 2019—2020 годах начали банкротиться и другие структуры холдинга «Глобал эко» предпринимателя Павла Сметаны — основателя ГК «Кристалл-Лефортово», некогда четвертого производителя водки в России.



Сейчас в состав «Сибагро» входит 14 производственных предприятий в девяти регионах — Томской, Новосибирской, Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Белгородской, Курской областях, Красноярском крае и республике Бурятия. «Мы более 20 лет развивались на территории Сибири и Урала — укрепили свои позиции, стали лидерами в сфере свиноводства. В этом году мы начали осваивать новые территории, а именно Центральную Россию», — цитирует пресс-служба компании председателя правления «Сибагро» Андрея Тютюшева. По его словам, новый свинокомплекс находится в непосредственной близости к купленным ранее белгородским площадкам «Промагро», и это стратегически важно. «Щигры главпродукт» позволит полностью загрузить мощности белгородского мясокомбината и увеличить масштабы производства «Сибагро» как в ЦФО, так и в целом, отметил Тютюшев.



«Сибагро» специализируется на производстве свинины, колбас, деликатесов, курицы и яйца. У холдинга девять свинокомплексов, три мясокомбината, птицефабрика и растениеводческое предприятие. Общий земельный банк составляет 237 тыс. га, объем производства свинины — 289 тыс. т в год. По данным Национального союза свиноводов, в 2020 году компания выпустила 237,5 тыс. т свинины в живом весе, заняв седьмое место в стране.



В апреле «Сибагро» купила белгородский агрохолдинг «Промагро», который управляет тремя комплексами общей мощностью 64,5 тыс. т свинины в живом весе в год. Тогда компания оценивала, что благодаря сделке, выходу на полную мощность после завершения санации на комплексе в Кемеровской области, запуску третьей очереди на свинокомплексе в Новосибирской области и росту объемов на других предприятиях объем производства в компании должен увеличиться до 400 тыс. т. Приобретение «Щигры Главпродукта» позволит увеличить показатель до 415 тыс. т. Такой объем производства может позволить компании подняться на вторую строчку в рейтинге крупнейших производителей свинины.

