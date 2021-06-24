«Сибагро» развивает экспорт свинины на азиатские рынки

На мировом рынке свинины ужесточается конкуренция Д. Абрамов

За пять месяцев 2021 года «Сибагро» почти догнала показатели экспорта свинины и кишечного сырья за весь прошлый год, сообщил подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт». Компания вывезла 5,3 тыс. т и 300 т соответственно. Продукция отправляется в Монголию, Вьетнам, Казахстан, Беларусь, в текущем году к списку стран-партнеров добавились Киргизия и Гонконг, говорится в сообщении «Агроэкспорта».



Одним из интересных направлений экспорта компания считает Гонконг. Разрешение на поставку туда своей продукции «Сибагро» получила в прошлом году. Первая партия субпродуктов объемом 27 т с одного из предприятий «Сибагро» - свинокомплекса на Урале была отправлена в марте 2021 года. Начальник отдела экспортных продаж компании «Сибагро» Георгий Чолокян рассказал «Агроэкспорту», что «Сибагро» рассматривает для экспорта все внешние рынки, которые открыты для России. По словам Чолокяна, с 2019 года компания начала поставки свинины и свиных субпродуктов во Вьетнам, который сейчас является наиболее выгодным рынком для вывоза продукции. «Но ситуация на рынке постоянно меняется, и вполне возможно, что уже через месяц мы возобновим поставки в Гонконг», — приводит «Агроэкспорт» слова Чолокяна.



Он также отметил, что заказчики из восточных стран предъявляют высокие требования не только к качеству продукции, но и ее внешнему виду. По словам Чолокяна это связано с культурой потребления и со спецификой приготовления блюд в Азии. «Сибагро» учитывает эту особенность и при необходимости перестраивает производственные процессы, чтобы получить продукт, удовлетворяющий всем требованиям клиента, пишет «Агроэкспорт».



Руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин сказал «Агроинвестору», что в целом экспорт мяса из России в этом году растет. По состоянию на середину июня вывоз без учета поставок в страны ЕАЭС составил почти 81 тыс. т свинины и свиных субпродуктов (рост почти на 32%), в 3,3 раза вырос экспорт говядины и субпродуктов — до 12,3 тыс. т, снизились только поставки мяса птицы — на 7,1% до 98 тыс. т, рассказал эксперт. По его словам, основными странами-импортерами российской свинины являются Вьетнам, на долю которого приходится более 60% поставок, чуть более 20% приходится на Украину, порядка 10% — на Гонконг.



Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации На мировом рынке свинины сейчас ужесточается конкуренция. Это связано с тем, что в Китае сильно упали цены на свинину, хотя еще в 2019—2020 годах они били рекорды. Тогда правительство Китая было вынуждено вмешаться в рынок, продавая запасы свинины из резервов, чтобы немного стабилизировать ценовую ситуацию. Так, например, цены на товарных свиней за последнее время упали на 50-60%. Китайские свиноводы сейчас несут серьезные потери и стараются как можно быстрее продать свиней, которые даже еще не дошли до товарной кондиции. В результате для тех стран, которые поставляют свинину в Китай, сложилась сложная ситуация. Спрос пока остается стабильным, но закупочные цены упали, китайские импортеры идут даже на то, что отказываются от ранее предоплаченных грузов, чтобы не потерять еще больше денег при продаже товара на падающем рынке.

По мнению Юшина, сложившаяся ситуация может привести к новой фазе снижения объемов производства и к тому, что к концу 2021 года цены на китайском рынке снова пойдут вверх, причем достаточно резко. Между тем, низкие цены на свинину негативно влияют на стоимость говядины и мяса птицы, поэтому сейчас России достаточно трудно поставлять в Китай куриные субпродукты и говядину. Плюс, вновь возникли проблемы с логистикой из-за ограничения работы одного из крупных морских портов в связи с COVID-19.



Юшин отметил, что пока сложно сказать, как будет развиваться экспорт российского мяса дальше — очень много неопределенностей: это и коронавирус, и африканская чума свиней, и курсы валют, и мировая инфляция. «Вероятно, рынок будет крайне волатильным, что окажет влияние и на цены внутри России», — прогнозирует Юшин. Основной задачей для российских экспортеров мясной продукции сейчас является диверсификация географии поставок, добавил он. «Нынешний географический перекос несет в себе существенные риски. Поэтому сейчас очень важна работа, которую продолжает делать Минсельхоз, Россельхознадзор, Минпромторг, Российский экспортный центр и «Агроэкспорт» по расширению списка стран, готовых покупать российскую продукцию и продвижению Российской продукции, — отмечает глава НМА. — Еще раз подчеркну: важно снизить зависимость наших поставок от очень узкого круга государств. Поэтому отечественные производители мяса все активнее осваивают рынок Африки и Ближнего Востока. Мы даже нашли возможность поставлять свинину в мусульманские страны».



Также, по его мнению, для России важно открытие рынка Филиппин, Индонезии и ряда других стран. «Многое тут будет зависеть и от ценовой конъюнктуры на российском рынке. В этом году цены на мясо достаточно быстро росли из-за снижения производства бройлера и низких темпов прироста производства свинины на фоне очень хорошего спроса со стороны российских потребителей. Сейчас важно наращивание производства, что в конечном итоге стабилизирует ценовую ситуацию в России и будет определять динамику российского экспорта», — заключил Юшин.



По данным ФТС, в январе-апреле 2021 года (данные по ЕАЭС за январь-март) Россия экспортировала более 65 тыс. т свинины и субпродуктов стоимостью $129 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года отгрузки выросли на 32% в физическом выражении и на 69% в стоимостном. Крупнейшим покупателем российской свинины является Вьетнам с долей 59%, за которым следуют Украина (19%), Беларусь (8,1%), Гонконг (6,7%) и Монголия (3,7%).

