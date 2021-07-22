В России участились вспышки АЧС

Недопонимание последствий от вспышки АЧС со стороны населения не позволяет более эффективно предотвращать распространение вируса Т. Кулистикова

В последнее время в России участились вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Так, недавно она была зафиксирована на производственной площадке «ПсковАгроИнвеста» — свинокомплексе «Совхоз Шелонский», где уничтожению подлежат 36 тыс. свиней. Но это единичный случай заболевания на промышленном производстве — как правило, сейчас оно распространяется в ЛПХ и дикой фауне.



Например, в ряде сельских поселений Орловской области ввели карантин по АЧС, в Калужской области с начала июля было выявлено десять очагов. В двух деревнях в Тульской области также ввели карантин. В Горномарийском районе Марий Эл при исследовании внутренних органов и лимфатических узлов павших свиней был выявлен вирус АЧС, в Костромской области из-за заболевания остаются закрытыми на карантин четыре населенных пункта.



В Псковской области режим ЧС из-за распространения заболевания введен в шести районах и в самом Пскове. Губернатор области Михаил Ведерников поручил урегулировать популяцию диких кабанов на территории региона, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания. «Абсолютно очевидно, если оперативно не решить проблему распространения АЧС, она потенциально может нанести очень серьезный урон экономике Псковской области», —сказал Ведерников (цитата по NW24).



«К сожалению, каждый год с началом лета из-за более частых походов в лес и жары ситуация с АЧС обостряется. Те случаи, что были в конце осени и зимой со вспышками на крупных предприятиях — единичные», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. Сейчас же, по его словам, АЧС выявляется, как правило, в дикой фауне и личных подсобных хозяйствах, за исключением ситуации на предприятии «ПсковАгроИнвеста», там вспышка была вызвана человеческим фактором.



АЧС — серьезная проблема, которая требует системного подхода. Ковалев говорит, что работа над предотвращением ее распространения ведется постоянно, в том числе проходят заседания правительственной комиссии по эпизоотической безопасности под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко, в ходе которых рассматриваются ситуации в регионах. Но из-за ряда причин, в том числе из-за недопонимания с Министерством природных ресурсов и экологии, сообществом охотников, до сих пор не удается выработать эффективные методы снижения популяции дикого кабана в регионах с развитым свиноводством. И это одна из основных причин новых вспышек. «Есть и естественные причины — огромные территории, леса, невозможность использования современных средств, например, летательных аппаратов. Но борьба за то, чтобы все эти ресурсы могли применяться нормативно, ведется постоянно», — говорит Ковалев.



Также распространению АЧС способствуют ЛПХ и низкий уровень ветеринарного контроля за ними. Но и в этом направлении ведется большая работа, многое было сделано. В частности, в рамках закона «О ветеринарии» были разработаны правила содержания свиней, которые являются обязательными и для ЛПХ, но эффективного инструмента контроля за их исполнением пока нет. «Также мы надеемся, что в этом году будут внесены изменения в закон «О ветеринарии» в плане введения обязательного идентификатора, который должен будет использоваться и в небольших, и в личных хозяйствах», — добавляет Ковалев.



Меры борьбы с распространением АЧС разрабатываются и применяются, но недопонимание со стороны населения всей глубины экономических и, следовательно, социальных последствий от вспышки заболевания не дает двигаться более быстрыми темпами, считает глава НСС. «Что касается промышленных предприятий, то мы сейчас совместно с Минсельхозом работаем над системой ужесточения требований по компартментам третьего и четвертого уровней, — делится Ковалев. — С другой стороны, собственники и руководители предприятий должны в том числе проводить специальные предварительные учения для коллектива». И вопросу распространения АЧС нужно уделять внимание в течение всего года, а не только летом, заключил он.

