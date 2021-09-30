Переработчики предложили ввести квоту на беспошлинный ввоз свинины

В 2021 году производство свинины превысит 5,5 млн тонн в живом весе Ю. Эйвазова

Российские компании-переработчики предложили рассмотреть введение квоты на беспошлинный ввоз свинины в Россию, говорится в сообщении Минсельхоза. Этот вопрос поднимался на совещании, посвященном ситуации в отрасли свиноводства, которое провел глава министерства Дмитрий Патрушев. Минсельхоз указывает, что в мероприятии приняли участие представители Минпромторга и Минтруда, руководители крупнейших предприятий и отраслевых союзов, а также органы управления АПК регионов.



«Присутствующие на совещании переработчики выразили обеспокоенность текущей динамикой цен и предложили рассмотреть возможность введения квоты на беспошлинный ввоз свинины», — говорится в сообщении. При этом представители отраслевых союзов, а также ключевых свиноводческих предприятий заявили об уверенности в скорейшей стабилизации цен, обусловленной сезонным фактором, и отсутствии необходимости применения мер таможенно-тарифного регулирования отрасли. По итогам совещания Дмитрий Патрушев поручил подготовить план мероприятий, направленный на стабилизацию ситуации в свиноводстве, добавляет Минсельхоз.



Россия с 1 января 2020 года заменила тарифную квоту на импорт свинины пошлиной в размере 25%, которая была введена в соответствии с обязательствами перед ВТО. До 2020 года в рамках квоты действовала нулевая пошлина на ввоз в страну свинины, а вне квоты ставка составляла 65%.



В ходе совещания глава Минсельхоза отметил, что текущая ситуация по производству свинины в целом позитивная. По прогнозу министерства, в текущем году выпуск покажет положительную динамику и превысит 5,5 млн т в живом весе. В то же время, цены на этом рынке растут. Это обусловлено в первую очередь увеличением себестоимости производства — в частности, цен на корма, указывает агроведомство.



Патрушев напомнил, что для нивелирования роста стоимости кормов был принят ряд мер. Во-первых, введены таможенные пошлины на экспорт основных зерновых и масличных культур. Во-вторых, предусмотрено субсидирование перевозок соевого шрота из Дальнего Востока, Сибири и Калининграда в центральные регионы страны. Перечень направлений краткосрочного кредитования дополнен закупкой кормов и их составляющих. Помимо этого, предусмотрена пролонгация льготных инвесткредитов для предприятий, пострадавших в 2020-й и последующие годы от африканской чумы свиней (АЧС). Отдельным вопросом была рассмотрена напряженная эпизоотическая обстановка в ряде регионов. Как было отмечено на совещании, Минсельхоз и Россельхознадзор держат ситуацию на постоянном контроле, плотно взаимодействуя с региональными властями.



По словам гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева, сейчас в мире нет дешевой свинины, которая сможет быстро поступить в нашу страну, поэтому введение квоты не решит проблему роста цен на этот вид мяса в России. Кроме того, эксперт считает, что никаких оснований для введения такой меры нет. «У нас в 2021 году просто произошел спад на фоне эпизоотических проблем и резкого роста спроса. Тех мер, которые сейчас принимает Минсельхоз, достаточно, чтобы стабилизировать ценовую ситуацию», — сказал эксперт «Агроинвестору». Он также добавил, что ситуацию исправит ожидаемое увеличение производства минимум на 7-8% в следующем году. При этом, в 2021-м этот показатель составит около 1%.



Эксперт НСС по анализу и прогнозированию рынка Николай Бирулин считает, что вводить квоту на период низкого спроса — негативная мера. По его оценке, быстро ситуацию это не исправит, а в среднесрочной перспективе, наоборот, может привести к негативным последствиям. «Сейчас самая доступная страна, из которой можно привезти свинину — Бразилия. Пока заключится контракт и придет мясо, наступит декабрь. А в России традиционно цены снижаются в ноябре, — сказал эксперт «Агроинвестору». — Кроме того, у нас в следующем году планируется колоссальный прирост производства за счет введения новых мощностей и перезапуска тех, кто пострадал от АЧС в конце прошлого года — начале текущего».



Эксперт также рассказал, что если сложить прогноз объема производства компаний, которые планируют восстановиться после АЧС, в 2022 году рост производства может составить порядка 500-650 тыс. т. По словам Бирулина, в целом отрасль свиноводства сейчас находится в разбалансированном состоянии.



В середине августа Ковалев говорил «Агроинвестору», что в течение последних 15 лет до конца 2020 года оптовые цены на свинину снижались, а розничные находились примерно на одном уровне. «Поэтому нынешнее небольшое подорожания этого вида мяса — отложенный эффект того, что цены длительное время почти не менялись», — заявлял он.

