Венесуэла разрешила экспорт мяса из России девяти предприятиям

География экспорта свинины в этом году изменилась Pixabay

Венесуэла выдала разрешение на экспорт из России восьми производителям свинины и одному — говядины, сообщает Россельхознадзор. Такое решение было принято по итогам встречи с компетентными ведомствами Венесуэлы, которое прошло 13 декабря. Венесуэльская сторона также сообщила о заинтересованности в поставках рыбной продукции, в частности креветок и краба, а также риса, кукурузы, какао, кофе, тропических фруктов, российская сторона — в расширении поставок мясной и рыбной продукции на венесуэльский рынок, сообщает ведомство.



Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев сказал «Агроинвестору», что оценивать потенциальные поставки свинины в Венесуэлу пока рано. «Безусловно, открытие любой новой страны имеет значение для экспорта. Во-первых, это страна, в которой свинина является традиционным мясом для потребления, во-вторых, туда раньше уже были поставки. Будем рассматривать эту страну как потенциальную точку роста», — прокомментировал он.



В начале декабря Ковалев говорил, что в первой половине года экспорт продукции свиноводства существенно снизился, и союз опасался, что по итогам года падение будет на уровне 25-30%, однако сейчас поставки стали восстанавливаться и, вероятно, снижение будет всего на 10-15% — до 170-180 тыс. т против 190-200 тыс. т в 2021-м.​



«В этом году произошло существенное страновое изменение экспорта. Если раньше 50% в его структуре приходилось на Вьетнам и Гонконг, то сейчас отгрузки туда очень сильно просели: во Вьетнам они снизились вдвое, а в Гонконг и вовсе почти обнулились, так как туда в основном вывозились субпродукты, а из-за того, что логистика их сравнялась с их стоимостью, их стало просто невыгодно туда доставлять», — рассказывал Ковалев. С другой стороны, существенно увеличились отгрузки в Беларусь и Казахстан, и в целом поставки в страны ЕАЭС сейчас составляют около 50% от всего российского экспорта продукции свиноводства.



Оценить потенциал поставок говядины в Венесуэлу невозможно, так как вывозом этого мяса занимаются всего два российских предприятия — «Мираторг» и «Заречный», которые не озвучивают объемы своих поставок, говорит гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. В «Мираторге» не ответили на запрос «Агроинвестора».



В целом вывоз говядины из России по итогам года увеличился и будет расти дальше, потому что оба крупных экспортера этого мяса специализируются на производстве высококачественной охлажденной говядины, которая востребована на внешних рынках, говорит Костюк. «Потенциал экспорта такого мяса в мире есть, поэтому наши компании при открытии рынков будут осуществлять туда поставки и наращивать их», — уверен он.



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