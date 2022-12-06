В этом году производство свинины вырастет минимум на 300 тысяч тонн

Потребление свинины увеличивается на фоне стабильных цен Ю. Эйвазова

В этом году производство свинины в России росло, причем темпы из квартала в квартал увеличивались. Если в первом квартале выпуск продукции свиноводства увеличился на 5,8%, то во втором он составил 8,4%, а в третьем — 9,3%. Такие данные в ходе ХIV Международной научно-практической конференции «Свиноводство-2022. Гибкость к вызовам — путь к устойчивости и развитию» привел гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. По итогам года НСС прогнозирует прирост производства свиноводческой продукции на 8% или 350 тыс. т в сельхозпредприятиях. «С учетом снижения выпуска свинины в ЛПХ на 50 тыс. т дополнительный объем в 300 тыс. т свинины в живом весе рынку гарантирован», — подчеркнул Ковалев.



Он отметил, что одним из ключевых факторов успеха для свиноводов стала способность приспособиться к новым реалиям, особенно в первой половине этого года. К уже существующим рискам, с которыми предприятия вошли в 2022 год — перенасыщение рынка, пандемия, эпизоотические риски — добавились новые. В их числе — разрыв логистических цепочек, возможное снижение потребления из-за ухудшения экономического положения, ужесточение природоохранного законодательства, сокращение экспорта, которое означает дополнительный объем продукта на внутреннем рынке. Главная стратегия свиноводов в этом году — адаптация к новым реалиям, сказал глава НСС.



В первой половине года экспорт продукции свиноводства существенно снизился, и союз опасался, что по итогам года падение будет на уровне 25-30%, однако сейчас поставки стали восстанавливаться и, вероятно, снижение будет всего на 10-15% — до 170-180 тыс. т против 190-200 тыс. т в 2021-м. «В этом году произошло существенное страновое изменение экспорта. Если раньше 50% в его структуре приходилось на Вьетнам и Гонконг, то сейчас отгрузки туда очень сильно просели: во Вьетнам они снизились вдвое, а в Гонконг и вовсе почти обнулились, так как туда в основном вывозились субпродукты, а из-за того, что логистика их сравнялась с их стоимостью, их стало просто невыгодно туда доставлять», — рассказал Ковалев. С другой стороны, существенно увеличились отгрузки в Беларусь и Казахстан, и в целом, поставки в страны ЕАЭС сейчас составляют около 50% от всего российского экспорта продукции свиноводства.



Россия ставит перед собой цель к 2030 году войти в пятерку крупнейших экспортеров свинины в мире, сказал в ходе конференции заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин. «Мы очень серьезно начинаем говорить об увеличении нашей экспортной экспансии. Мы говорим о том, что объемы наших поставок мяса на внешние рынки должны, как минимум удвоиться в горизонте ближайших пяти-семи лет», — отметил он. Однако достижение этих целей возможно при обеспечении биобезопасности свиноводства, прежде всего, снизить риски распространения африканской чумы свиней.

Цена на живых свиней в этом году снизились в опте на 5-7%. Это не то драматической падение, которое могло бы быть в текущей ситуации роста производства, если бы не увеличивалось потребление. Оно в этом году прибавило рекордные 8% относительно 2021-го и по итогам года, по оценкам НСС, его рост составит 250 тыс. т. Главная причина в том, что в рознице стоимость свинины не повышалась, в то время как другие виды мяса дорожали. Росту потребления, в частности, способствовала помощь малоимущим гражданам со стороны государства, добавил Ковалев.



Себестоимость производства свинины сейчас составляет около 80 руб./кг против 65 руб./кг по итогам 2019-го. В первой половине 2022 года из-за резкого падения курса рубля, роста цен на ветпрепараты, корма, логистику в НСС прогнозировали увеличение себестоимости производства свинины до 90-95 руб./кг, однако вторая половина года стала «спасительной», так как из-за огромного урожая и проблем с вывозом зерна его стоимость снизилась минимум на 20-30%. Также на снижение стоимости импортозависимых компонентов повлияло укрепление рубля. В следующем году с учетом текущей динамики в среднем себестоимость производства свинины может снизиться до 70-75 руб./кг, добавил Ковалев.



В ближайшие годы производство свинины продолжит расти. «Встает вопрос, что мы будем делать с дополнительным миллионом тонн продукции, который появится на рынке в ближайшие три года», — сказал Ковалев. По прогнозу союза, часть этого объема пойдет на обеспечение растущего потребления: по итогам этого года мы приблизимся к среднему потребления 30 кг свинины на человека в год, и в ближайшие три года показатель вырастет еще на 1-2%, в общей сложности на 300 тыс. т. Часть объемов заместит снизившееся производство в ЛПХ, однако это незначительная доля. Остальной объем необходимо будет экспортировать.



«Наш стратегический вызов — в ближайшие десять лет войти в топ-5 мировых экспортеров свинины также как сейчас мы входим в топ-5 производителей этой продукции», — подчеркнул Ковалев. Он добавил, что хотя план и амбициозный, он вполне реалистичный. Основное направление вывоза — страны Юго-Восточной Азии, особенно Китай и Филиппины, которые завозят много свинины и куда нашим производителям очень важно попасть. «Работа по открытию Китая должна совместно вестись государством и бизнесом», — уверен Ковалев. Китай в прошлом году подписал первое соглашение о регионализации с Францией, а значит, есть вероятность, что такого же соглашения сможет добиться и Россия, добавил глава НСС.

