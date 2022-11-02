«Таврос» инвестирует в геномную селекцию свиней

Компания KSITEST отобрала первые пробы для генотипирования ГК «Таврос»

ГК «Таврос» решила создать свою систему оценки генетического потенциала свиней и в октябре подписала договор с компанией KSITEST («Ксивелью») о разработке комплексной системы, включающей BLUP-оценку в сочетании с геномной оценкой свиней (ss-g-BLUP). Эта система станет основой для ведения племенной работы на базе имеющегося поголовья чистопородных свиней в компании, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба KSITEST.



Систему оценки генетического потенциала свиней планируется запустить с 2023 года. Проект позволит вести селекцию независимо от иностранных поставщиков и обеспечить свиноводческие комплексы агрохолдинга собственным чистопородным поголовьем для ремонта стада, а также для продажи сторонним производителям.



Существенная часть селекционного прогресса в компании была связана с поставками племенных свиней из-за границы, говорит заместитель гендиректора по селекционно-генетической работе «Таврос» Андрей Рудь. Эффект селекции во многом зависел от оценки генетического потенциала свиней агрохолдинга в датском селекционном центре по базам данных зоотехнического учета «Таврос». Однако в этом году племенные свиноводческие хозяйства столкнулись с отказом некоторых иностранных компаний продавать российским клиентам племенных животных. Так, в марте об уходе с российского рынка заявила компания DanBred. Вместе с поставками племенных животных, компания остановила все работы по оценке генетического потенциала свиней. Поэтому «Таврос» принял решение о внедрении в селекционно-генетическом центре с помощью компании KSITEST собственной системы оценки и отбора животных. «Уже сейчас мы ведем диалог с другими игроками рынка об объединении усилий и создании российского консорциума по племенной работе в свиноводстве», — добавляет Рудь.



Работы по проекту уже начались, в частности, отобраны первые пробы для генотипирования, проведено обучение сотрудников селекционно-генетического центра «БМК» методике отбора проб. «У нас в стране много качественных генетических ресурсов сельскохозяйственных животных. За 25 лет активного импорта наши животные по уровню продуктивности и генетического потенциала не отстают от передовых стран. Осталось только научится качественно эту генетику воспроизводить внутри страны», — отмечает гендиректор KSITEST Дарья Яковишина.



Группа компаний «Таврос» - крупное агропромышленное объединение, в структуру которого входят «Башкир-Агроинвест», «Башкирская мясная компания» с филиалом «Селекционно-генетический центр», «Уральская мясная компания», мясокомбинат «Альшей-мясо» и др. Один из крупнейших производителей свинины в Башкирии. Производственная мощность составляет 63,8 тыс. т с возможностью расширения до 140 тыс. т в живом весе, говорится на сайте компании. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile , выручка УК «Таврос» за 2021 год составила 793 млн руб. (на 155% больше, чем в 2020-м), чистая прибыль — 102 млн руб. (рост в три раза).



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