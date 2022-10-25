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Рынки

Беспошлинный импорт говядины продлят на 2023 год

Это может привести к сокращению инвестиций в отрасль

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Объем беспошлинной квоты на следующий год пока не определен
Pixabay
Объем беспошлинной квоты на следующий год пока не определен
Pixabay

Беспошлинный импорт говядины в Россию могут продлить на 2023 год, однако вводить такие меры относительно свинины не планируется. Об этом сообщается в Telegram-канале Минсельхоза. Решение было принято на комиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. Министерство не уточняет, каким будет размер квоты на ввоз говядины. Квоту на ввоз говядины по нулевой ставке ввели в конце 2021 года — предполагалось, что она будет действовать до конца 2022-го и составит 200 тыс. т, но поставки оказались меньше, из-за логистических трудностей.

Решение о продлении квоты было принято в ответ на просьбу Национального союза мясопереработчиков (НСМ), уточнили в ведомстве «Известиям». Председатель правления НСМ Юлия Панферова сказала изданию, что отказ от продления квот на говядину грозил дефицитом продукта на рынке и ростом цен на 20-30%. Пролонгация льгот позволит сохранить стоимость продукции на определенном уровне, считает она. По данным Института конъюнктуры аграрных рынков, объем производства говядины по итогам девяти месяцев 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021-го снизился на 4,2%.

Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк уверен, что роста цен, о котором говорит Панферова, не может быть. Россия производит 1,6 млн т говядины в год, плюс 280-300 тыс. т импорта, из которых 100 тыс. т — беспошлинный. На рынок и цены этот объем никак не может повлиять, уверен Костюк. Однако дешевое сырье для переработчиков позволяет откормочным комплексам торговаться с фермерами при покупке скота, сказал он «Агроинвестору». «Безусловно, приоритетнее будет не покупка отечественных животных на забой, а возможность привезти дешевую импортную говядину. Поэтому сложившаяся ситуация повлияет на внутренние B2B цены. Но на прилавках они останутся прежними», — считает Костюк. По данным Росстата, за неделю с 11 по 17 октября говядина в рознице подорожала в среднем на 0,2%.

Неправильное понимание ситуации приведет к сокращению инвестиций в отрасль и к тому, что Россия потеряет еще один-два года в вопросе наращивания собственного производства, чтобы избавиться от импорта. «Получается, что мы наоборот наращиваем зависимость от импорта и даем сигнал отрасли о том, что инвестиции в производство говядины рискованны», — заключил Костюк. Ранее он говорил «Агроинвестору», что в интересах России необходимо приложить максимальные усилия для эффективной защиты внутреннего рынка, сохранения и ускорения темпов развития отрасли специализированного мясного скотоводства, создающего на селе тысячи рабочих мест, обеспечения долгосрочной рентабельности, максимального вовлечения в отрасль крестьянско-фермерских хозяйств. Он также обращал внимание, что ввоз дешевой импортной говядины в 2022 году не привел к уменьшению цен на это мясо в магазинах. 


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Екатерина Шокурова 

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Заявки на участие принимаются с 14 сентября по 14 декабря 2022 года

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