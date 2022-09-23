Минсельхоз планирует продлить беспошлинный ввоз говядины на 2023 год

Отраслевой союз предлагает ввести плоскую пошлину на импорт М. Стулов

Минсельхоз предложил Минэкономразвития продлить беспошлинный импорт говядины в 2023 году в рамках квоты в 200 тыс. т. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Гендиректор племхоза «Лазаревское» Кристина Романовская сказала изданию, что предложение может быть связано с тем, что в России в первом полугодии не удалось нарастить производство говядины.



Такая мера уже вводилась в начале этого года на 12 месяцев и должна была сдержать рост цен на мясо и мясную продукцию. По данным Росстата, за восемь месяцев 2022 года объемы производства этого вида мяса снизились на 3,3% год к году, до 866 тыс. т в убойном весе. «Резкая отмена импортных квот может спровоцировать дефицит», — пояснила она.



Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк сказал «Агроинвестору», что беспошлинный ввоз замороженной говядины в 2022 году вызвал существенное снижение цен закупки на молодняк мясных пород КРС, выращиваемых фермерами. Также он привел к резкой приостановке инвестиционных планов отраслевых предприятий. «В случае продления тарифной льготы в отношении замороженного мяса КРС в 2023 году, эта мера негативно отразится на отрасли, существенно ухудшив ее показатели, — считает Костюк. — Это, в свою очередь, приведет к необходимости наращивания импорта, и производство говядины снова вернется к подавляющей зависимости от импорта».



Также, по мнению эксперта, таможенно-тарифная политика, ориентированная на импорт в отношении говядины, создает долгосрочные угрозы и прямо способствует снижению поголовья и повышению зависимости от импортных поставок. При таких условиях выращивание мясного КРС становится убыточным и приведет к дальнейшему сокращению внутреннего производства, считает Костюк.



Он уверен, что в интересах России необходимо приложить максимальные усилия для эффективной защиты внутреннего рынка, сохранения и ускорения темпов развития отрасли специализированного мясного скотоводства, создающего на селе тысячи рабочих мест, обеспечения долгосрочной рентабельности, максимального вовлечения в отрасль крестьянско-фермерских хозяйств.



Кроме того, по его словам, неблагоприятная ситуация будет способствовать сокращению маточного поголовья КРС и числа действующих предприятий в отрасли мясного скотоводства. «Считаем необходимым вернуться к вопросу отмены тарифного квотирования говядины и перехода к плоской пошлине в размере 27,5%, что позволит повысить инвестиционную привлекательность отрасли, выровнять конкурентные условия на рынке, создать стимулы для развития мясного скотоводства», — подчеркнул Костюк.



Он добавил, что ввоз дешевой импортной говядины в 2022 году не привел к уменьшению цен на это мясо в магазинах. «Вопрос о том, может ли беспошлинный ввоз говядины влиять на снижение стоимости этого продукта как минимум спорный. Но есть и второй момент — импорт такого рода говядины сокращает закупочные цены у фермеров, делая отрасль нерентабельной», — объяснил Костюк. Поэтому, по его мнению, к концу 2022 года большая часть предприятий будет находиться на грани банкротства в связи с тем, что все их планы по отношению к ценам 2021 года упали почти на 20%. Он отметил, что в итоге многие предприятия могут закрыться, на фоне чего потребность в импорте только увеличится.



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