Прирост производства свинины по итогам года может составить 8%

Спрос на свинину увеличился М. Стулов

В январе-сентябре 2022 года производство свинины в сельхозорганизациях увеличилось на 7,9%, или на 281,6 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом прирост ускорился с 5,8% в первом квартале до 9,3% в третьем. По итогам года сектор может прибавить 8% или 350 тыс. т. Такой прогноз содержится в презентации Национального союза свиноводов (НСС), с которой ознакомился «Агроинвестор».



При этом снижение производства свинины в январе-сентябре в ЛПХ (-10,8%) и КФХ (-12,2%) уменьшило общий прирост производства до 6,2% (+244,5 тыс. т), говорится в презентации союза.



Обнуление импортной пошлины на свинину привело к почти трехкратному росту ввоза этого вида мяса в первом полугодии 2022 года, говорится в материалах НСС, Однако его абсолютные объемы по прежнему не оказывают серьезного влияния на рынок так как из квоты в 100 тыс. т за первое полугодие в страну было поставлено менее 15% (13 тыс. т). Во втором полугодии импорт почти обнулился.



Темпы снижения экспорта продукции свиноводства за девять месяцев 2022 года замедлились с 25% в первом полугодии до 15% (около 130 тыс. т). Значительнее всего падает вывоз субпродуктов (60%). Суммарный экспорт основной продукции свиноводства по сравнению с первым полугодием восстановился до уровня прошлого года. Снижение экспорта свинины во Вьетнам, Гонконг и Украину частично компенсировал рост поставок в Беларусь и Казахстан. По прогнозу НСС, общий вывоз такой продукции по итогам года может превысить 170 тыс. т. В прошлом году Россия экспортировала 200-210 тыс. т продукции свиноводства.



Кроме того, согласно данным НСС, за девять месяцев потребление свинины выросло на 7,8% (+226,4 тыс. т). Союз объясняет это тем, что люди закупали мясо впрок, опасаясь дефицита. Кроме того, по данным Росстата, свинина подешевела меньше, чем другие виды мяса — на 1,08%. По итогам года средняя оптовая цена на свинину может составить 116-118 руб./кг, считает союз. ​



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