Инфляция в России продолжает замедляться

Цены на мясо в целом остаются стабильными Е. Разумный

С 27 сентября по 3 октября инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 13,49% с 13,71% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». За неделю цены увеличились на 0,07%, при этом продовольствие подорожало на 0,15% против 0,13% на предыдущей неделе.



В том числе плодоовощная продукция за неделю выросла в цене на 1,47%. По данным Росстата, томаты подорожали на 5,7%, огурцы — на 3,9%, морковь — на 1,9%, картофель — на 1,6%, капуста — на 1,3%, свекла — на 1%. Неделей ранее стоимость овощей «борщевого набора» снижалась.



При этом цены на мясо в целом остаются стабильными. Так, говядина в рознице за неделю к 3 октября подорожала на 0,33%, свинина — на 0,26%, куры стали дешевле на 0,08%. При этом по сравнению с концом 2021 года стоимость свинины выросла на 0,02%, кур — снизилась на 0,99%. Правда, говядина увеличилась в цене на 14,71%.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что стоимость мяса сейчас немного увеличилась, однако вскоре она может снизиться. Это объясняется большим урожаем зерновых и экспортными ограничениями на их вывоз. В результате большое количество сырья остается внутри страны, что ведет к снижению себестоимости кормов, и, как следствие — к уменьшению цены мяса, пояснил эксперт. По его словам, благодаря сложившейся конъюнктуре цен на зерновые, как основы себестоимости мяса птицы, у производителей есть предпосылки к уменьшению цен в случае увеличения предложения на внутреннем рынке.



Корнеев отметил, что в целом с точки зрения общепроизводственной себестоимости, есть предпосылки для снижения цен по тем видам продукции, для которых важна зерновая составляющая (мясная группа). Также может немного подешеветь молоко.



При этом можно ожидать повышения цен по группам продукции, где есть технологические сложности при производстве: кондитерские изделия со сложным производством, мясные деликатесы, дорогие десерты. «В целом, сейчас нет факторов, которые бы указывали на резкое удорожание или удешевление продуктов питания», — заключил Корнеев.



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