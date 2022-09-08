Михаил Мишустин: пик спада потребительского спроса в России пройден

Спрос на продовольствие будет стабильным и будет напрямую зависеть от продовольственной инфляции А. Гордеев

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пик спада потребительского спроса в России уже пройден, отечественная экономика адаптируется к санкциям, нормализуется ситуация с потребительским спросом. Об этом он сказал, выступая на Московском финансовом форуме, пишет ТАСС. Премьер отметил, что некоторое замедление динамики было неизбежно, но оно «не оказалось разрушительным, как предполагали инициаторы санкций».



Глава кабмина обратил внимание на то, что, по оценке Минэкономразвития, в январе-июле ВВП снизился чуть больше, чем на 1% относительно показателя аналогичного периода 2021 года, когда российская экономика росла опережающими темпами, восстанавливаясь после ковида. В качестве примера он привел 2009 год, когда падение ВВП было в семь раз больше, хотя никаких внешних ограничений не было. Мишустин добавил, что сейчас в плюсе остаются показатели промышленного производства, сельского хозяйства и строительства. Он также напомнил, что июль стал третьим месяцем, когда уровень безработицы держался на историческом минимуме — 3,9% экономически активного населения.



По данным Росстата, численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале в годовом сравнении снизилась на 0,6 млн и составила 17,6 млн человек. В апреле-июне показатель составлял 18,2 млн. По сравнению с первым кварталом 2022 года численность населения с доходами ниже границы бедности уменьшилась на 2,2 п.п., или на 3,3 млн человек. Уровень бедности в России во втором квартале сократился до 12,1% против 12,5% годом ранее. Граница бедности составила 13,8 тыс. руб. в месяц.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сказал «Агроинвестору», что согласен с заявлением Мишустина относительно прохождения пик спада потребительского спроса в нашей стране. «Когда доходы населения снижаются, падает и потребительский спрос. Люди начинают копить средства на форс-мажорные обстоятельства. По итогам года реальные располагаемые доходы снизятся примерно на 4-5%. В процентах кажется, что это не такой высокой уровень, но это около 3 трлн руб., которых не досчитается население», — говорит эксперт.



Он подчеркнул, что текущий спрос нельзя сравнивать с показателями марта-апреля, потому что тогда он был ажиотажным, а фон экономической неопределенности — очень высоким. «Люди сметали с полок все, что было возможно. Они не понимали, что произойдет завтра. Регуляторы тогда говорили, что спад экономики составит 10-12%. Сегодня они уже заявляют о минус 3%», — напомнил Остапкович. Сейчас, по его словам, ситуация стабилизируется, люди перестали создавать ажиотаж вокруг товаров. Кроме того, снизилась инфляция и курс доллара пришел к адекватным показателям, добавил эксперт.



Остапкович считает, что спрос на продовольствие будет стабильным и будет напрямую зависеть от продовольственной инфляции, которая всегда выше общего индекса потребительских цен. «Корзину инфляции формируют в основном отечественные производители. Если импортный шоколад стоил 100 руб., а сейчас — 200 руб., в оценку продовольственной инфляции он все равно не попадет, так как произведен не в России», — привел пример эксперт.



По данным Минэкономразвития, на неделе с 30 августа по 5 сентября инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 14,08% с 14,31% неделей ранее. Недельные темпы снижения цен составили 0,13%. Между тем, глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Россия-24» заявила, что структурная перестройка российской экономики потребует временно иметь инфляцию чуть больше, чем целевые 4%. «Но в целом макроэкономическая конструкция, которая обеспечила стабильность и показала свою работоспособность, на наш взгляд, должна сохраниться. И мы вместе с Министерством финансов обсуждаем модификации, думаем, как все это сохранить», — сказала она.



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