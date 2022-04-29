Центробанк понизил ключевую ставку до 14%

Рентабельность сектора АПК находится в районе 15-16% Е. Разумный

Банк России неожиданно понизил ключевую ставку сразу на 3 п.п. — до 14% годовых, сообщила пресс-служба регулятора. По мнению ЦБ, это решение наряду с действующими правительственными программами льготного кредитования «поддержит доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничит масштаб снижения экономической активности». При этом денежно-кредитная политика сохранит необходимое дезинфляционное влияние, рассчитывает ЦБ.



Экономическая активность, по оценкам Банка России, в марте 2022 года начала снижаться. После временного всплеска потребительский спрос сокращается в реальном выражении, увеличилась склонность населения к сбережению. Уменьшение импорта из-за введения внешних торговых и финансовых ограничений опережает снижение экспорта. При этом, несмотря на начавшееся постепенное изменение страновой и товарной структуры экспорта и импорта за счет поиска новых поставщиков и рынков сбыта, предприятия испытывают значительные затруднения в производстве и логистике.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что любое снижение ключевой ставки облегчает жизнь аграриям, экспортерам зерна и их смежникам. При этом важно не забывать про доступность самих кредитов, а это лежит уже в области регулирования рисков и нормативов ЦБ, отметил он. «Кроме того, мы ждем от Центробанка скорейшего разрешения актуальных вопросов в сфере расчетов в рублях с дружественными странами и более глубокого вовлечения НПСК в процесс страхования экспортных перевозок зерна», — добавил Зернин.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что снижение ставки на 3% — позитивное явление. «Этот маневр дает улучшение предпринимательского климата любому виду деятельности, включая сельское хозяйство. Главное, что ЦБ посылает сигнал, что он настроен на снижение ключевой ставки, что, в свою очередь, облегчит кредитование любого бизнеса», — считает эксперт.



В то же время, 14% — все еще высокая ставка, так как рентабельность сектора АПК находится в районе 15-16%. «Отбить эту ставку может только высокая рентабельность производителей. Если компания не обладает такой рентабельностью, она не сможет брать кредиты по ставке 14%, так как это ставка для коммерческих банков, которые обязательно к этой ставке прибавят 4-5%, в зависимости от актуальности залога предприятия», — объяснил Остапкович. Поэтому, резюмирует он, пока любая ставка выше 10% доступна только высокоэффективным предприятиям.



Эксперт считает относительно комфортной уровень ключевой ставки в 6-8%. По его словам, в секторе АПК трудности пока остаются. «Учитывая, что ЦБ взял курс на снижение ставки, сельское хозяйство может строить длинные бизнес-планы. Через год-полтора ставка опустится еще ниже и тогда, вероятно, будет эффективность», — рассуждает Остапкович. По его мнению, текущая ставка является запредельной для бизнеса. ​



ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 п.п. — до 20% годовых. 8 апреля было решено снизить ставку до 17% годовых, в том числе на фоне существенного замедления роста цен.

