Правительство прорабатывает меры компенсации роста цен для малообеспеченных граждан

Ажиотажный спрос и сокращение импортных поставок вызвали волну повышения цен М. Стулов

Правительство прорабатывает меры денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных граждан и семей с детьми для максимального снижения последствий скачка инфляции. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов сказал в ходе выступлении в Совете Федерации, сообщает РИА «Новости».



Ситуация в торговле сегодня устойчива и полностью контролируется, отметил Белоусов. «Сегодня ситуация в торговле устойчива и находится под полным контролем. К сожалению, ажиотажный спрос одновременно с сокращением импортных поставок вызвали волну повышения цен. Правительство сделало все возможное для того, чтобы эта волна была как можно слабее и короче», — сказал он. Первый вице-премьер также добавил, что в течение первых трех недель после ввода санкций цены на потребительские товары увеличивались в среднем на 2% в неделю. Однако затем рост стал замедляться, составив на последней отчетной неделе 0,66%, сравнил Белоусов.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, правительство выделит единовременные выплаты малообеспеченным слоям населения. Он считает, что это позволит снизить напряженность с доходами в условиях роста цен. Корбут напомнил, что в 1990-е годы каждый раз после объявления правительства об индексации пенсий или выплат населению, торговля сразу поднимала цены на товары в ожидании повышения спроса. «Главное, чтобы сейчас государство мягко обозначило, что так делать нехорошо. Чтобы деньги не перешли из одного кармана в другой без значительного эффекта для населения», — подчеркивает он.



При этом, по мнению Корбута, целевая продовольственная помощь в виде сертификатов эффективнее, чем единоразовые выплаты. «Когда человек получает деньги, он выбирает, что на них купить. Продовольственные сертификаты решают этот вопрос: деньги не уйдут на алкоголь, сигареты и другое», — рассуждает он.



Массовую панику и скупку продуктов питания Россия уже прошла. Согласно опросам, 83% населения создали резервные продовольственные запасы, поэтому роста спроса сейчас ожидать не стоит, продолжает Корбут. Он также сказал, что личная потребительская инфляция гораздо выше данных Росстата, поэтому риски ухудшения финансового положения малообеспеченных слоев населения существуют. «Я полагаю, что в этом году мы увидим увеличение доли расходов на покупку продуктов питания в общих денежных расходах населения. Главное, чтобы количество тех, кто находится за четой бедности понемногу сокращалось», — заключил Корбут.



Между тем, по словам Белоусова, потребительский спрос на социально значимые товары в России стабилизировался, пишет «Интерфакс». «Уже в 20-х числах марта потребительский спрос на социально значимые товары стабилизировался. Началось восстановление запасов в розничной торговле, по основным группам товаров они достигли нормы», — сказал Белоусов. Так, запасы сахара сформированы на более чем две недели торговли, по подсолнечному маслу — свыше пяти недель, по муке и крупам — пять-шесть недель, детским смесям и консервам — 10-12 недель.

