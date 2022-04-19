Владимир Путин: потребительский спрос пришел в норму после ажиотажа

В стране планируется развивать систему оптовых продовольственных рынков М. Стулов

Потребительский спрос в России пришел в норму после ажиотажа, возникшего на фоне усиления западных санкций. Запасы товаров в магазинах восстанавливаются. Об этом сказал президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По словам главы государства, ситуация в экономике страны также стабилизируется, а курс рубля возвращается к уровню начала февраля. По его оценке, Россия выдержала «беспрецедентное давление» со стороны Запада.



Путин рассказал, что по итогам первого квартала положительное сальдо текущего счета платежного баланса превысило $58 млрд, что стало историческим максимумом. В банковскую систему России возвращается наличная иностранная валюта, объемы вкладов россиян растут, инфляция стабилизируется. Хотя в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%, добавил президент.



«При этом отмечу, что мы поступили правильно, когда не стали прибегать к ручному, искусственному регулированию рынка, а вместо этого, напротив, предоставили свободу частному бизнесу для поиска наиболее подходящих, эффективных решений, — сказал президент (цитата по сайту Кремля). — Именно такие решения позволили обеспечить ритмичные поставки товаров в розничную сеть, наличие необходимой продукции в магазинах».



Также стало известно, что правительство планирует развивать систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь сельхозпроизводителям реализовывать свою продукцию. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами. По его словам, перечень конкретных шагов уже подготовлен.



Премьер-министр напомнил, что президент России назвал ключевой задачей на текущий год увеличение выпуска и поставок качественных и доступных по цене продуктов питании. «Реализовывать эти указания правительство будет, в том числе создавая систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь российским сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию как можно ближе к потребителю в крупных городах», — отметил Мишустин. Он считает, что это позволит обеспечить широкий выбор продуктов для всех желающих, ведь кроме оптовых продаж там будут созданы условия и для розничной торговли.

