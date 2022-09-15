В России вновь зафиксирована дефляция

Снижение цен на плодоовощную продукцию может остановиться в октябре-ноябре М. Стулов

На неделе с 6 по 12 сентября в России вновь была зафиксирована дефляция, она составила 0,03%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 14,06%. Основной вклад в дефляцию по-прежнему вносят продовольственные товары (минус 0,15%) при удешевлении плодоовощной продукции (минус 1,62%), уточняет Минэкономразвития. По данным Росстата, за отчетный период активнее всего дорожали огурцы — плюс 8,4%, с конца августа их стоимость увеличилась на 10,55%. В то же время цены на томаты почти не изменились (плюс 0,04%), картофель подешевел на 5,7%, капуста — на 3,65%, репчатый лук — на 8,95%, свекла — на 2,29%, морковь — на 4,96%.



Источник «Агроинвестора» в отрасли говорит, что рост цен на огурцы связан с постепенным окончанием сезона сбора в открытом грунте, на рынок постепенно начинают поступать огурцы, выращенные в закрытом грунте. «Самые дорогие огурцы зимой. Сейчас начинается плавный рост цен, который наблюдается каждый год примерно с конца августа: предложение уменьшается, и цена растет», — объясняет он. По его словам, незначительное удорожание томатов связано с их лежкостью: в отличие от огурцов они могут храниться в течение месяца. Кроме того, некоторые томаты могут собираться зелеными, а дозревать уже в хранилищах. «Где-то в середине октября томаты также начинают дорожать», — добавляет собеседник «Агроинвестора». Продолжение снижения цен на другие овощи открытого грунта связано с пиком уборки: поступление на рынок максимальное, а цены — низкие. Если резко не похолодает, то они будут уменьшаться примерно до середины октября, добавляет он.



По словам исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, сейчас действительно идет сезонное снижение цен, и оно, с одной стороны, настораживает с точки зрения сокращения рентабельности сектора. Однако в сезон активной уборки картофеля и овощей открытого грунта цены всегда снижаются, отмечает он.



Сейчас, по словам Красильникова, продается непригодная для длительного хранения продукция или избыток урожая. «А мы видим, что сборы достаточно неплохие», — уточняет он. По данным Минсельхоза на 14 сентября, картофеля в товарном секторе накопано 2,2 млн т, что на 193 тыс. т больше, чем в прошлом году. Урожайность в среднем по России составляет 260 ц/га против 220 ц/га в 2021-м. Валовой сбор овощей открытого грунта на 14 сентября составляет 1,8 млн т (плюс 157 тыс. т к прошлому году), урожайность выросла на 15 ц/га до 215 ц/га. По словам Красильникова, в этом году урожай картофеля может вырасти примерно на 500-600 тыс. т в том числе благодаря увеличению его посадок на 30 тыс. га.



«Сейчас на рынке мы видим большое предложение продукции, что ведет к снижению оптовых цен и цен на прилавках. Это удешевление, скорее всего, приостановится в ноябре, когда пойдут затраты на хранение (электроэнергия, поддержание микроклимата и др.). Также есть особенности некоторых культур: например, капуста набирает оптимальную массу в октябре-ноябре, и тогда ее сбор увеличится», — прокомментировал «Агроинвестору» Красильников. По его словам, сейчас погода для уборки урожая достаточно благоприятная, а небольшие осадки не критичны для работы техники в полях.



По словам собеседника «Агроинвестора», тенденция к росту производства овощей закрытого грунта сохраняется. Однако по овощам открытого грунта есть опасения: летом на Юге были обильные дожди, в то время как в Центре стояла жаркая и засушливая погода. И если с засухой бороться можно, то с дождями — очень сложно, а систем осушения на Юге страны нет. Поэтому, по его словам, есть определенные опасения за урожай. Но если они и оправдаются, то это будет ощутимо только весной, пока же овощей открытого грунта на рынке в избытке.



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