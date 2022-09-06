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Рынки

«Руспродсоюз»: жители России стали больше экономить

Кроме того, модели экономии становятся тщательнее

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Доля покупателей, которые следят за изменением цен, с 2019 года выросла в три раза
Pixabay
Доля покупателей, которые следят за изменением цен, с 2019 года выросла в три раза
Pixabay

В последние три года жители России стали больше экономить. Сначала привычки потребления изменились из-за пандемии, теперь траты стали еще более аккуратными. Об этом в интервью РИА «Новости» сказал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. По его словам, COVID-19 серьезно увеличил онлайн-продажи товаров повседневного спроса. Их доля в натуральном выражении превысила 6%, и эта тенденция сохраняется. Поведение потребителей сильно трансформировалось в сторону дистанционных заказов, при этом покупатели стали крайне внимательны к ценам. 

По словам Вострикова, доля покупателей, которые знают, какие продукты сколько стоят, и следят за изменением цен, с 2019 года выросла в три раза. «Модели экономии стали более тщательными. Ввиду того, что траты домохозяйств сведены к минимуму, на первый план выходит поиск более выгодных предложений и тщательный выбор места покупки», — отметил он. 

К 29 августа, по данным Росстата, недельная дефляция составила 0,16%. В том числе на динамику цен продолжило влиять сезонное уменьшение стоимости плодоовощной продукции на 3,6%. В предыдущие три недели статведомство сообщало о снижении индекса цен на 0,15%, 0,13% и 0,08%, то есть по итогам августа также будет отмечена дефляция. В годовом выражении инфляция замедлилась с 14,6% до 14,3%.

Дефляция в России может продолжиться в сентябре и начале октября, затем цены перейдут к росту, сообщил ТАСС со ссылкой на Счетную палату. К концу года возможно ускорение инфляции в связи с сезонными факторами, полагают аудиторы. При этом в сентябре и начале октября дефляции будет способствовать сезонное снижение цен на продовольственные товары, в первую очередь плодоовощную продукцию, а также на муку, сахар, подсолнечное масло при условии хорошего урожая. На прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов спрогнозировал, что по итогам года инфляция составит 12-13%. ЦБ оценивает годовую инфляцию в диапазоне 12-15%, Минэкономразвития — на уровне 13,4%.

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Екатерина Шокурова 

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