Рост онлайн-продаж продуктов питания замедлился

Динамика продаж сильнее всего замедлилась в ключевых категориях онлайн-рынка Е. Разумный

С 4 по 10 апреля онлайн-продажи продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG) в России в натуральном выражении увеличились на 10%. Прирост стал минимальным за всю историю наблюдений с 2017 года, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIq. Для сравнения: с 21 по 28 февраля прирост составил 38%, а в период ажиотажного спроса в марте — 58%.



Аналитики NielsenIq отметили, что рост продаж сильнее всего замедлился в ключевых категориях онлайн-рынка. Например, продажи заменителей грудного молока приблизился к нулю. Также снижается доля онлайн-продаж в целом на рынке: если в начале февраля она превышала 8%, на пике — 9,6%, то к 10 апреля опустился до 6,8% — среднего значения за прошлый год.



В «Сбермаркете» «Коммерсанту» сообщили, что спрос в марте был сопоставим с предновогодним ажиотажем. В последующие три недели количество заказов и средний чек уменьшились примерно на 20%, но сейчас спрос восстановился, при этом потребители снова начали активно покупать молочные продукты и овощи вместо товаров с большим сроком годности. В «Азбуке вкуса» с начала кризиса количество позиций в чеке при онлайн-заказе снизилось на 10-12%, но средний чек из-за ускорившейся инфляции вырос на 4,9% год к году. Представитель «Вкусвилла» не отмечает снижения интереса к доставке. Ozon в апреле зафиксировал двукратный рост продаж продуктов питания в натуральном выражении относительно аналогичного периода 2021 года.



Гендиректор агентства INFOLine Иван Федяков сказал «Агроинвестору», что есть несколько основных причин замедления роста продаж в сегменте FMCG. Одна из них — снижение реальных доходов населения в силу высокой инфляции марта и ограниченной работы многих предприятий. Вторая причина в том, что многие компании, которые развивали этот канал продаж, сейчас вынуждены менять условия работы с потребителями и интенсивно вводить платные сервисы или повышать плату за их использование.



Дело в том, что большинство участников этого рынка работали по бизнес-модели, которая была ориентирована на последующую перепродажу бизнеса, продолжает Федяков. «Они были в большей степени заинтересованы в увеличении оборотов, показателях клиентской базы, количестве заказов и так далее, — рассказал эксперт. — В меньшей степени они оставили менеджмент и KPI, связанные с доходами бизнеса. В текущих условиях мы понимаем, что никакие инвестиционные средства сюда не придут, и эта бизнес-модель полностью обнулилась».



По оценке INFOLine, в 2021 году оборот рынка продовольственной розницы составил 18,4 трлн руб., на онлайн-продажи приходилось 2,1%.

На этом фоне сейчас многим компаниям пришлось оперативно менять бизнес-модели и переходить к планированию, которое обеспечивает операционную эффективность. «Она сдерживает рост и может даже привести к снижению, но в среднесрочной перспективе это может дать возможность компаниям начать получать прибыль», — считает гендиректор INFOLine.



В качестве примера он привел «Сбермаркет», который прекратил предоставление бесплатной доставки пакета «Сберпрайм» с 11 апреля. Кроме того, сервис доставки «Самокат» начал уходить из регионов с недостаточным количеством платных заказов. Сбер также заявил о продаже бизнеса «Кухня на районе».



Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от хода спецоперации на Украине, считает Федяков. «Если мы увидим ее скорейшее завершение, то, возможно, сможем частично компенсировать потери и приблизиться к траектории роста, которая была раньше. Если она продолжится, то мы увидим последовательное обнищание населения, которое началось в марте и будет продолжаться дальше», — предполагает он. Кроме того, продолжение спецоперации влечет за собой полную остановку инвестиционной активности. «Практически никто не будет вкладывать средства в развитие и рост производства. Даже на текущий момент, не дожидаясь окончания спецоперации, подавляющее большинство крупнейших торговых сетей FMCG уже заявили о сворачивании планов по росту в этом году», — добавил Федяков.

