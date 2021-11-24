Китай сократил импорт российской продукции АПК

В следующем году экспорт в КНР может вырасти до $4 млрд за счет поставок продукции глубокой переработки А. Гордеев

По итогам этого года экспорт продукции АПК в Китай может достигнуть $3,6 млрд, что на 10% меньше результата 2020-го ($4 млрд) и на 13% выше показателя 2019-го ($3,2 млрд), следует из исследования Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ). Доля республики в структуре российского экспорта в страны Восточной Азии сократилась на 11% до 52% в стоимостном выражении ($2,9 млрд). Однако вывоз продукции российского АПК в этот регион за год вырос на 10,6% до $5,6 млрд в основном за счет увеличения поставок масличных на 34,7% до $541 млн и злаков в 2,6 раза до $316 млн.



Снижение экспорта в Китай обусловлено введенными властями страны ограничениями на ввоз рыбы и морепродуктов из России, объем поставок которых в январе-октябре сократился на 68,8% до 282,9 тыс. т, а стоимость — на 38% до $838 млн год к году. Резкое снижение экспорта рыбы в Китай в денежном выражении частично компенсировано увеличением поставок масличных и масла — плюс 4,9% до $1,3 млрд и мяса (за счет говядины) — плюс 22,8% до $324,3 млн. Кроме того, отгрузки злаков в КНР выросли в четыре раза до $112 млн, кондитерских изделий — на 6% до $99 млн, напитков, включая пиво и крепкий алкоголь, — на 30% до $30,4 млн.



Нужно понимать, что сокращение объемов поставок рыбы — временное явление, считает руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов. Сейчас важнее то, что целый ряд категорий — злаки, масличные, сладости, молоко и сыворотка, напитки — показывают высокие темпы роста, и все чаще это высокомаржинальная продукция глубокой переработки. «За счет диверсификации и экспорта продукции глубокой переработки в условиях антиковидных ограничений удалось превзойти результат 2019 года. Поэтому в 2022 году стоит ожидать дальнейшего роста экспорта как минимум до $4 млрд», — приводятся в исследовании слова Дальнова.



Китай входит в тройку крупнейших покупателей российского пива, поставки AB InBev Efes (производит продукцию под торговыми марками BUD, Stella Artois, Corona Extra) в страну в январе-октябре увеличились на 26%. Об этом «Коммерсанту» рассказал директор компании по правовым вопросам и корпоративным отношениям Ораз Дурдыев. Но экспорт осложняют рост стоимости логистики, жесткие карантинные меры страны, отсутствие должной коммуникации между службами КНР и России, а также наличие на китайском рынке производителей, пытающихся копировать продукцию известных торговых марок, отмечает он.



Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков добавляет, что китайские партнеры также могут отзывать заказы, которые российские поставщики уже подготовили. «То, что Китай — довольно своеобразный торговый партнер, и американцы, и европейцы, например, давно знают», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Снижение объемов поставок в республику, по его словам, сейчас связано с пандемией, и восстановление полноценной торговли возможно после ее окончания.



«Мы освоили ряд рынков КНР, и сейчас вопрос в том, как их удержать и восстановить. Например, из-за ковидных ограничений сильно просел рынок муки. Но ключевыми стратегическими вопросами остаются отсутствие возможности экспортировать зерновые с европейской части России и свинину», — сказал Рылько. Однако, добавляет он, российская свинина Китаю сейчас все равно не нужна: рынок и так перенасыщен за счет внутреннего производства и импорта из других стран, поэтому, возможно, и стимулы с их стороны продвигать переговоры резко ослабли.



КНР, также как и наши западные партнеры, действует, исходя из собственных интересов, а китайская культура строится вокруг доходов, отмечает исполнительный директор инвестиционной компании «Атон» Иван Николаев. «Вводить разные ограничения для защиты своего рынка — это китайский подход, они так реально могут работать <...>. Соответственно, взаимоотношения с другими странами строятся на выгоде, и хорошо, если она взаимна. На таких условиях с Китаем работать сложно, но договориться с ними можно: они договороспособны, иначе у нас не было бы "Силы Сибири" (газопровод в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, совместный проект «Газпрома» и китайской CNPC)», — сказал «Агроинвестору» Николаев.



Китай — это интересный и большой рынок со своей спецификой, но работать на нем можно, добавляет он. Самое главное — внимательно читать документы и в случае чего обращаться в независимые суды. «Также нужно договариваться на уровне государств: договоры между властями работать будут, потому что, в моем понимании, Россия — тоже страна азиатского типа», — добавляет Николаев. По его мнению, России стоит делать упор на экспорт продукции глубокой переработки с максимальной добавленной стоимостью. Чем сложнее и технологичнее продукция, тем больше можно заработать на ее поставках на внешние рынки, и речь идет не только про Китай. ​

