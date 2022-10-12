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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Рынки

Экспорт мяса из России вырос на 17%

В этом году есть сложности с поставками свинины

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Мясо птицы поставляется в 33 страны
М. Стулов
Мясо птицы поставляется в 33 страны
М. Стулов

За девять месяцев 2022 года экспорт российской мясной продукции вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 442 тыс. т до 517 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные системы Россельхознадзора «Аргус», рассказал помощник руководителя ведомства Артем Даушев, выступая на круглом столе «Продовольственная безопасность: стратегия развития внутреннего рынка».

Максимальное увеличение объемов экспорта зафиксировано по баранине и козлятине. Поставки этих видов мяса за рубеж выросли в 10 раз. Так, за январь-сентябрь 2021 года на внешние рынки была поставлена 91 т баранины и козлятины, а за такой же период 2022-го — 912 т.

Также наблюдается рост поставок говядины, свинины, мяса птицы. Экспорт мяса птицы, по словам Даушева, в 2022 году осуществлялся в 33 страны. Самое большое количество поставок пришлось на Китай — 104,3 тыс. т. За ним следуют Саудовская Аравия (38,4 тыс. т) и Казахстан (25,1 тыс. т). Свинину в этом году вывозили в 14 стран. Лидер по закупкам — Беларусь, которая импортировала 46,7 тыс. т. За ней идут Украина (25,8 тыс. т) и Вьетнам (22 тыс. т). При этом поставки во Вьетнам серьезно сократились: за девять месяцев 2021 года они составляли 46,5 тыс. т. 

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев сказал «Агроинвестору», что ситуация с экспортом свинины достаточно разноплановая. По его словам, в 2022 году показатель по сравнению с прошлым годом снизился примерно на 20% на фоне «катастрофического падения поставок субпродуктов в Гонконг и Вьетнам». Они стали невыгодными на фоне удорожания логистики. «Поставки субпродуктов сократились примерно на 80%. Также снизились поставки свинины во Вьетнам, так как там изменилась конъюнктура цен. В то же время выросли отгрузки свинины в Беларусь, Казахстан и Монголию. Это частично компенсировало уменьшение поставок во Вьетнам», — добавил Ковалев. 

Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк сказал «Агроинвестору», что единственная сложность при экспорте говядины, это то, что «от России требуют больше говядины, чем мы можем произвести и вывезти». «У нас есть производители, которые находятся в регионах с обязательной вакцинацией, что исключает их из реестра поставщиков», — отметил Костюк.

Даушев, выступая на круглом столе, подчеркнул, что российские товары являются качественными и востребованными на рынках многих стран. Россельхознадзор ведет работу по открытию новых рынков для российских экспортеров. Так, в 2022 году получен доступ в 38 стран по 22 видам подконтрольной ветеринарному надзору продукции.

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Екатерина Шокурова 

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