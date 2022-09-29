Минсельхоз: Россия выполнит показатели продбезопасности по ряду продуктов

Агроведомство отмечает, что отрасль продолжает работать в штатном режиме Pixabay

Россия в 2022 году выполнит показатели Доктрины продовольственной безопасности по зерну, маслу, сахару, мясу и мясопродуктам, а также рыбе. Об этом в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам рассказала первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут, сообщает «Прайм». По ее словам, производство мяса и мясопродуктов составит 16 млн т — на 2% больше по сравнению с 2021 годом.



Если будет собрано 7 млн т картофеля, то уровень продовольственной безопасности по нему будет превышен, отметила замминистра. По ее словам, по овощам Россия также движется к достижению показателей продовольственной безопасности. Однако остаются две позиции, по которым пока нужно работать — это фрукты и ягоды, а также молоко. В 2022 году планируется произвести 32,5 млн т молока с учетом сектора ЛПХ. «Будет прирост на 170 тыс. т в основном за счет организованного сектора и фермерских хозяйств», — уточнила Лут.



Урожай сахарной свеклы, по прогнозу агроведомства, составит 43,5 млн т, что, по словам замминистра, позволит произвести 6,2 млн т сахара. «Напомню, потребности составляют 5,8 млн т, плюс у нас сохранится определенный экспортный потенциал», — сказала Лут.



Замминистра также напомнила, что в России заканчивается уборка пшеницы и ячменя, а также продолжается уборка кукурузы и масличных. По ее словам, по итогам 2022 года ожидается падение объемов производства риса в связи с аварией на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае, но, тем не менее, продовольственная безопасность страны будет обеспечена. Урожай подсолнечника в России ожидается на уровне 15 млн т, сои — 5,3 млн т, рапса — 4 млн т. «По сое мы движемся к полной самообеспеченности, для того чтобы не завозить сою ГМО, до 2026 года мы должны этого достигнуть», — сказала Лут.



Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что уборка масличных сейчас идет в штатном режиме. По данным Минсельхоза, темпы сбора урожая масличных немного ниже прошлогодних для сои и подсолнечника, так как в центральных и южных регионах их сдерживают осадки. Мальцев отметил, что рекордный урожай масличных ожидается во всем мире, при этом последние прогнозы зарубежных аналитиков говорят о понижательном тренде мировых цен на масла, поэтому фундаментальных причин для роста стоимости масличных нет. «Если аграрии не будут повторять свои ошибки и сдерживать продажи в ожидании мифических цен, то мощностей отечественных масложировых предприятий хватит, чтобы принять и переработать не только весь рекордный урожай, но и большие остатки прошлого сезона», — подчеркнул он.



Сейчас средние цены за тонну сои и рапса на внутреннем рынке продолжают держаться на уровне последних двух месяцев с колебанием в 1-2%. Подсолнечник пока продолжает дешеветь и за последний месяц потерял в цене 15%. «Это связанно со снижением экспортных цен и серьезным укреплением рубля, а значительные переходящие остатки оказывают дополнительное давление на стоимость», — объяснил Мальцев.



​Оксана Лут в ходе заседания также подчеркнула, что уже сейчас заметен рост по основным показателям производства как в сельском хозяйстве, так и в отраслях перерабатывающей промышленности, и в производстве напитков. В пищевой промышленности рост замедлился, но по итогам года ожидается прирост на 1-2%. «Пока мы характеризуем работу как стабильную, отрасль работает в штатном режиме, и все процессы, которые у нас налажены, позволяют выполнять показатели государственной программы и сохранять наши объемы производства с учетом их тенденции по увеличению», — цитирует замминистра ТАСС.



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