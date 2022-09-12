Правительство обновило Стратегию развития АПК и рыбохозяйственного комплекса до 2030 года

На финансирование мероприятий Стратегии потребуется не менее 900 млрд рублей ежегодно Pixabay

Правительство утвердило Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, обновленную по поручению президента. «Глава государства ставил задачу учесть в ней актуальные вызовы и создать условия для расширения отрасли по всем основным направлениям», — напомнил в ходе совещания с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин. — <…> Необходимо добиться устойчивого среднегодового роста производства в секторе на уровне 3%, для чего потребуется финансирование в размере не менее 900 млрд руб. ежегодно». Планируется, что такая поддержка позволит более чем на 72% увеличить создаваемую в отрасли валовую добавленную стоимость, доведя ее до 6,5 трлн руб., а объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к 2030 году увеличится более чем на 40%.



Ключевыми целями обновленной Стратегии стали повышение уровня продовольственной безопасности, увеличение объема экспорта сельхозпродукции, вовлечение в сельскохозяйственный оборот новых земель (не менее 13,2 млн га), а также внедрение цифровых сервисов, говорится на сайте правительства. «Сегодня аграрии полностью обеспечивают потребности страны в таких важных продуктах как мясо, рыба, зерно, сахар, растительное масло. Продолжаем наращивать собственное производство молока, картофеля, овощей, фруктов и ягод», — сказала в ходе совещания вице-премьер Виктория Абрамченко.



В Стратегию включены меры по повышению уровня технологической независимости отрасли, предусмотрены меры стимулирования спроса аграриев на отечественные аналоги необходимого оборудования и техники, а также на российские семена, рассказала Абрамченко. «Продолжим оказывать поддержку проектов в сфере селекции и генетики. Запустим производство аминокислот и ферментов. Для этого введем дополнительные меры поддержки, дадим льготные инвестиционные кредиты бизнесу по ставке от 1% до 5%, — уточнила она. — Дополнительно планируем обеспечить аграриев грантами на приобретение материалов, техники, оборудования, новых технологий. Также возместим до 20% понесенных затрат предпринимателям, которые запустят молочные и овцеводческие комплексы».



Для расширения экспорта предполагается наладить работу логистических цепочек для поставщиков сельхозпродукции, поддерживать ее сертификацию и развивать сеть атташе по АПК за рубежом. Приоритетными направлениями экспорта продукции станут страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, а также Китай и Индия, уточняется в сообщении правительства. Согласно базовому сценарию, экспорт сельхозпродукции должен увеличиться с $29,5 млрд в 2024 году до $41 млрд в 2030-м, по оптимистическому — в 2024 году объем экспорта составит $30 млрд, а в 2030-м — $47,1 млрд. Для достижения такой динамки необходимо увеличить поставки продукции с высокой добавленной стоимостью и решить вопросы логистики, подчеркнула Абрамченко. «Поэтому планируем построить более 40 судов для транспортировки продукции АПК, а также обеспечить достаточное количество железнодорожных контейнеров и рефрижераторов», — сказала она.



Еще одна цель Стратегии — обеспечение высокого качества жизни сельского населения. «Граждане должны иметь всю необходимую инфраструктуру для комфортной жизни на селе. Это дороги, качественное медицинское обслуживание, центры образования и досуга и, конечно, новые жилищные возможности», — отметила Абрамченко, добавив, что по поручению главы правительства сельская ипотека стала бессрочной.



Также к 2030 году планируется создать единую цифровую платформу агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Она позволит в режиме реального времени получать сведения, нужные для принятия тех или иных управленческих решений. Кроме того, этот цифровой ресурс существенно упростит для аграриев получение различных видов господдержки.



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