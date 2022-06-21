Производители свинины предупредили о возможном снижении цен

Свиноводы рассчитывают на увеличение потребления свинины Ю. Эйвазова

По итогам 2022 года среднегодовые оптовые цены на свинину при неблагоприятном сценарии могут снизиться на 5-10%. Об этом говорится в презентации Национального союза свиноводов (НСС), с которой ознакомился «Агроинвестор». Причиной снижения цен может стать рост производства и перенасыщение рынка. В первом полугодии, согласно оценке союза, прирост ожидается на уровне 6,4% (до 2,7 млн т в годовом выражении). По итогам года отрасль прибавит 200 тыс. т.



По расчетам НСС, увеличение потребления свинины на 250 тыс. т (более 7%) является единственным наиболее реалистичным ответом на вопрос о рисках перенасыщения рынка. Однако спрос на свинину может снизиться из-за падения доходов потребителей, говорится в презентации союза. При благоприятном варианте развития ситуации среднегодовые оптовые цены текущего года сохранятся на уровне прошлого.



Гендиректор НСС Юрий Ковалев сказал «Агроинвестору», что ожидается, скорее, позитивный вариант развития событий, нежели наоборот. «Важно, чтобы сохранилась доходы населения. Все решения об увеличении выплат малообеспеченным слоям населения приняты. При базовом сценарии мы считаем, что дополнительное предложение будет компенсироваться дополнительным спросом», — говорит он. В этом случае оптовые цены останутся на уровне прошлого года. При этом Ковалев подчеркнул, что бизнес прорабатывает и неблагоприятный сценарий, который может реализоваться в следующие полгода.



В презентации НСС также говорится, что восстановление прироста производства в четвертом квартале 2021 года (плюс 3,5%) существенно усилилось в январе-июне этого года (плюс 7,9%), закладывая положительную динамику (больше на 5%) на весь 2022 год. За январь — июнь производство свинины в сльхозпредприятиях увеличится на 7,9%. При этом снижение производства свинины в ЛПХ (-8,5%) и КФХ (-15,2%) уменьшит общий прирост производства свинины в России до +6,4%, говорится в презентации. Также союз отметил, что в первом полугодии экспорт свинины уменьшится на 23% до 81,6 тыс. т в годовом выражении. В результате логистических сложностей по итогам года на рынке могут оказаться дополнительные 50 тыс. т мяса.



Кроме того, НСС отметил неизбежные основные тенденции развития свиноводческих компаний в период 2022 — 2025 годов. Среди них доведение ключевых показателей продуктивности до лучших отраслевых значений (выход на одну свиноматку более 3,5 т в живом весе, конверсия корма менее 2,8 кг на 1 кг привеса и другие), повышение уровня вертикальной интеграции, развитие экспортного канала продаж. Также тенденцией станет инвестирование в маркетинг, рекламу, брендирование продукции — ключевой фактор стабильности и рентабельности продаж.



Также НСС отмечается, что сделки M&A станут как фактором неизбежности масштабирования бизнеса, так и наиболее «мягким» вариантом выхода из бизнеса слабых игроков. Уже по итогам 2020 года доля топ-20 производителей превысила 70%, а топ-50 приблизилась к 90% от промышленного производства свинины.



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