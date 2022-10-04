Сенатор предложил запретить импорт мяса

Уровень самообеспечения мясом в этом году превысит 100% Д. Абрамов

России следует создать дополнительный госрезерв мясных консервов и запретить импорт мяса, чтобы поддержать отрасль и убрать с рынка «излишки» сырья. Такую идею озвучил сенатор от Белгородской области, экс-губернатор региона, Евгений Савченко в ходе правительственного часа в Совете Федерации.



«Что это даст — во-первых, мы создадим стратегический продовольственный запас, крайне необходимый в нынешней обстановке. Во-вторых, избыточное производство мяса птицы и свинины, а это около 1 млн т, в условиях внешних ограничений найдет надежный внутренний сбыт, — прокомментировал Савченко идею увеличения выпуска консервов. — В-третьих, заработают на полную мощность предприятия по производству консервированной продукции, и, в-четвертых, мы создадим на будущее эффективный антиинфляционный интервенционный инструмент для регулирования цен на рынке мясной продукции».



Также сенатор предложил рекомендовать правительству принять решение о полном запрете импорта мяса, в том числе из дружественных стран Южной Америки. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе правительственного часа сказал, что после снижения темпов увеличения производства мяса в прошлом году, в частности из-за неблагоприятной эпизоотической ситуации, в 2022-м в отрасли фиксируется положительная динамика, объем производства скота и птицы на убой ожидается на уровне 16 млн т. Уровень самообеспечения мясом превысит 100% при плановом показателе доктрины продовольственной безопасности в 85%.



В сентябре Минсельхоз предложил Минэкономразвития продлить беспошлинный импорт говядины в 2023 году в рамках квоты в 200 тыс. т. Такая мера уже вводилась в начале этого года на 12 месяцев и должна была сдержать рост цен на мясо и мясную продукцию.



Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк тогда говорил «Агроинвестору», что беспошлинный ввоз замороженной говядины в 2022 году вызвал существенное снижение цен закупки на молодняк мясных пород КРС, выращиваемых фермерами. Также он привел к резкой приостановке инвестиционных планов отраслевых предприятий. «В случае продления тарифной льготы в отношении замороженного мяса КРС в 2023 году, эта мера негативно отразится на отрасли, существенно ухудшив ее показатели, — считает Костюк. — Это, в свою очередь, приведет к необходимости наращивания импорта, и производство говядины снова вернется к подавляющей зависимости от импорта».



Также в первой половине года действовала нулевая пошлина на импорт свинины в рамках квоты в 100 тыс. т, однако она не была выбрана: поставки за этот период хотя и увеличились до почти 13 тыс. т против 4,4 тыс. т в январе-июне 2021 года, этот объем не оказал серьезного влияния на внутренний рынок, ранее отмечал Национальный союз свиноводов. На вторую половину года нулевая ставка пошлины не была продлена.



По итогам января-августа этого года производство скота и птицы на убой в сельхозорганизациях составило почти 8,4 млн т в живом весе, что на 5,5% больше аналогичного периода прошлого года, следует из данных Росстата. В том числе производство КРС сократилось на 3,6% до 656,8 тыс. т, свиней — увеличилось на 7,6% до 3,4 млн т, птицы — выросло на 5,4% до 4,3 млн т.



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