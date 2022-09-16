Датский производитель свинины Goodvalley продал российский бизнес

Новичку в свиноводстве может быть сложно из-за насыщенности рынка и жесткой конкуренции​ Goodvalley

Датская Goodvalley A/S перестала владеть российским подразделением «Гудвэлли», которое управляет «Рассказовским свиноводческим комплексом» (РАСК) в Тамбовской области, следует из данных ЕГРЮЛ. С 12 сентября 99,99% «Гудвэлли» принадлежит местной компании «Агро-Вилион», которая занимается производством пивоваренного ячменя, пшеницы, подсолнечника, сои, кукурузы и гороха. Два собеседника «Коммерсанта» на рынке допускают, что Goodvalley вышла из российского бизнеса из-за спецоперации на Украине. Другой источник говорит, что Goodvalley и раньше рассматривала возможность продажи РАСК из-за ужесточения конкуренции на местном рынке.



РАСК реализует более 100 тыс. свиней в год, управляет свыше 6 тыс. га земель, а также комбикормовым комплексом мощностью 20 тыс. т. По словам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, РАСК выпускает до 20 тыс. т свинины в год в живом весе. По его словам, это «хорошее и добротное» предприятие в категории мелких и средних.



Рынок свинины в России насыщен, а внутренняя конкуренция достаточно жесткая, поэтому новичку в этом бизнесе будет достаточно сложно, сказал Ковалев «Агроинвестору». «Но главное — это цена входа, а мы ее не знаем. Вполне возможно, что они смогли договориться о приемлемой цене», — рассуждает он. По оценке Ковалева, строительство нового комплекса с аналогичным объемом производства сейчас обойдется в 2,5-3 млрд руб., но окупятся такие инвестиции только через 10-15 лет из-за снижающейся маржинальности отрасли.



Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сказал «Коммерсанту», что покупка уже действующих предприятий становится оптимальным способом расширения бизнеса из-за растущей стоимости строительства новых комплексов и возможных проблем с поставками оборудования. Однако в данном случае покупатель, вероятно, может быть заинтересован в расширении своего земельного банка: найти 6 тыс. га в Центральном Черноземье одним лотом сегодня непросто, говорит Юшин.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев отмечает высокий уровень интереса инвесторов к земельным активам. По его словам, этот интерес был обусловлен тем, что растениеводство ранее показывало достаточно хорошую маржинальность, но в этом году условия изменились: сельхозтехника стала менее доступной, удобрения и СЗР подорожали. «Не факт, что маржа, которую инвесторы видят в ретроспективе, будет такой же на горизонте следующих лет», — говорит Корнеев.



Основная сложность при покупке актива — это управление, а не развитие предприятия и динамика продаж, продолжает он. «При смене собственника клиенты не отпадают. Самое трудное — это подхватить управление, сохранить менеджмент или убрать слабых сотрудников, если такие были. Это основная сложность для покупателя уже действующего предприятия. Но самое главное — это поддержка биобезопасности», — прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев. По его словам, риски для таких активов стандартны: доходы населения, снижение спроса на деликатесные группы. Также объемы производства РАСК не такие большие, чтобы однозначно обеспечить оптимальные производственные показатели.​



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