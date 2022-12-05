На Кубани уничтожат более 20 тысяч свиней

СГЦ ТД «Ясени» был запущен в августе этого года Pixabay

Постановлением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Ейском районе края установлен карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Вспышка заболевания произошла на свиноводческом комплексе Торгового дома «Ясени», на предприятии содержалось более 20,6 тыс. животных, все они будут уничтожены. Угрожаемая зона установлена в радиусе 10 км от комплекса, по информации администрации района, проводятся мероприятия по предотвращению распространения вируса и ликвидации очага болезни.



По данным Южного межрегионального управления Россельхознадзора, на которые ссылается «Коммерсантъ», свинокомплекс имел высший зоосанитарный статус — «компартмент IV», который предполагает высокий уровень защиты. «Выгул животных на предприятии с таким уровнем защиты запрещен, все корма проходят строгий учет и поставляются транспортом, который не работает с предыдущими компартментами. Каким образом инфекция попала на предприятие, покажет дальнейшее расследование», — отмечает ведомство.



По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile , ООО «Торговый дом “Ясени”» зарегистрировано в Ейске в 2011 году. Уставный капитал компании — 183,1 млн руб. 64% доли принадлежит Эдуарду Полюдову, еще 25% и 10,95% — Михаилу и Александру Михайленко соответственно. Основным видом деятельности компании является разведение свиней. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 287 млн руб. (1,7 млн руб. в 2020-м), убыток — 166,6 млн руб. (в 2020-м убыток был на уровне 122 млн руб.). Кредиторская задолженность предприятия — 153 млн руб. (30 млн руб.).



Соглашение о реализации инвестпроекта по строительству свинокомплекса было подписано в 2019 году на Российском инвестиционном форуме. Торговый дом «Ясени» планировал создать свиноводческий селекционно-генетический центр, вложив 1,43 млрд руб. Производственная мощность оценивалась в 40 тыс. свиней в год пород йокшир, ландрас и крупная белая. Комплекс был запущен в августе этого года.



По данным Россельхознадзора на 30 ноября, в России было 40 активных вспышек АЧС в 12 регионах (без учета вспышки на Кубани), в том числе 24 — среди диких кабанов, 16 — у домашних свиней. Всего с начала года в России зафиксировано 128 вспышек АЧС, из них 67 — среди домашних свиней. В том числе в конце прошлого месяца заболевание было обнаружено на площадке «Мираторга» в Орловской области, крупнейшего в стране производителя свинины. Вирус был обнаружен в комплексе зданий и сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней, уточняла компания.



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