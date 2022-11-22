В России увеличилось поголовье свиней

По итогам года производство свинины может вырасти на 8% "Агроэко"

За девять месяцев 2022 года поголовье свиней в России увеличилась на 1 млн животных. Об этом глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев доложил президенту Владимиру Путину. По словам министра, производство свинины в стране превысило 4 млн т в живом весе, что на 244 тыс. т (6%) больше показателя такого же периода прошлого года. Патрушев уточнил, что пока есть небольшой объем импорта поголовья для решения селекционных задач по улучшению продуктивных качеств.



В конце октября Национальный союз свиноводов прогнозировал, что по итогам года производство свинины может вырасти на 8% или 350 тыс. т. При этом снижение производства свинины в январе-сентябре в ЛПХ (-10,8%) и КФХ (-12,2%) уменьшило общий прирост производства до 6,2% (+244,5 тыс. т). Темпы снижения экспорта продукции свиноводства за девять месяцев 2022 года замедлились с 25% в первом полугодии до 15% (около 130 тыс. т).



Накануне Путин напомнил, что Россия находится в контакте с китайскими коллегами по поставкам российской свинины. По его словам, «по этому вопросу будут спокойно работать». «Мы, безусловно, продолжим эту работу, мы с китайскими друзьями в контакте, они знают нашу позицию, мы знаем их позицию. Будем спокойно, ритмично работать, уверен, что договоримся [об экспорте]», — сказал он.



Патрушев в ходе своего доклада также рассказал об успехах других категорий животноводства. Так, производство мяса птицы в России за январь-сентябрь составило 5 млн т, что на 230 тыс. т (5%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Здесь пока преобладает хотя и локализованное, но все же поголовье зарубежной селекции. Поэтому в рамках нашей научно-технической программы создан отечественный кросс мясных кур “Смена-9”. Для его тиражирования с июня этого года в Подмосковье строится племенной завод, он станет частью Всероссийского НИИ птицеводства, крупнейшего в стране центра по этому направлению», — сообщил Патрушев.



А вот поголовье КРС за девять месяцев сократилось на 3,7%. При этом по году в абсолютном выражении снижение может составить приблизительно 30 тыс. т, оценил Патрушев. «Мы озабочены этой ситуацией, и со следующего года в дополнение к уже имеющимся инструментам поддержим производителей новой субсидией на килограмм реализованного КРС. Однако важно отметить, что снижение поголовья КРС при одновременном росте производства молока — это, во-первых, свидетельство увеличения продуктивности молочного стада, а во-вторых, это отражение общемирового тренда на смещение потребления говядины в сторону более доступной продукции свиноводства и птицеводства», — отметил министр.



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