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Компании
Сбербанк банкротит агрохолдинг «Пулковский»
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
24 января 2020
Два года назад он уже просил ФАС согласовать покупку его компаний
В ближайшее время неэффективные свиноводы продолжат покидать рынок
Фото: Д. Абрамов

Сбербанк намерен обанкротить группу «Агрохолдинг «Пулковский», которая включает в себя два предприятия в Ленинградской области и одно — в Новгородской. Информация о том, что банк намерен обратиться в суд с заявлением о признании несостоятельными ООО «Агрохолдинг «Пулковский», ООО «Агрохолдинг Устьволмский» и ООО «Агрохолдинг Приозерный», опубликована на сайте fedresurs.ru.  

В Сбербанке на запрос «Агроинвестора» ответили, что предприятия группы находятся в тяжелом финансовом положении, и что банк предпринимает все возможные усилия для вывода компаний из кризиса. «Вместе с тем, банк рассматривает разные варианты урегулирования ситуации, в том числе защиту собственных интересов через механизмы, предусмотренные действующим законодательством», — сказал его представитель. На вопрос о сумме долга он не ответил. Представитель «Пулковского» от комментариев отказалась. 

По данным kartoteka.ru, среди предприятий холдинга худшие финансовые показатели у ООО «Агрохолдинг Пулковский» (управляет комплексом в Тосненском районе Ленобласти). За 2018 год выручка этого юрлица составила 315,9 млн руб. (против 330 млн руб. в 2017 году), убыток — 126 млн руб. (против 74 млн руб. в 2017 году), кредиторская задолженность — 124 млн руб. У ООО «Агрохолдинг Устьволмский» (Новгородская область) выручка за 2018 год — 947 млн руб., убыток — 183 млн руб. (обе цифры — на уровне 2017 года). Небольшую прибыль — 38 млн руб. — по итогам 2018 года показало только ООО «Агрохолдинг Приозерный». Выручка предприятия тогда составляла 845,8 млн руб., кредиторская задолженность — 196 млн руб. При этом, согласно kartoteka.ru, договоры залога на имущество «Пулковского», «Устьволмского» и «Приозерного» есть только у Сбербанка. В залоге у кредитной организации чистопородные племенные свиньи, товарные поросята, имущественные права (без указания, на что именно) и другие активы.  

В 2017 году Сбербанк России подавал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении 100% долей в уставном капитале предприятий свиноводческого агрохолдинга «Пулковский» https://www.agroinvestor.ru/regions/news/27887-sberbank-mozhet-poluchit-agrokholding-pulkovskiy/​. В ходатайстве шла речь о тех же трех свинокомплексах — агрохолдингах «Пулковский», «Приозерный» и «Устьволмский». Тогда представитель Сбербанка объяснял «Агроинвестору», что подача ходатайства «связана с плановой и согласованной с заемщиком работой по реструктуризации задолженности». То же утверждал и президент агрохолдинга Иван Кара. «О приобретении долей в буквальном смысле речи не идет. Это страховочный вариант при изменении кредитного договора — так называемая акционерная оговорка», — говорил он «Агроинвестору». — Предприятия как работали, так и будут продолжать работать». В 2017 году юрлица «Пулковского» должны были Сбербанку 2,4 млрд руб. Сейчас по 49% каждой из трех компаний принадлежит канадской корпорации «Ангус форвардинг Инк», остальные 51% держат сами общества. 

Проблемы у «Пулковского» были все последние годы — даже при пиковой конъюнктуре рынка, напоминает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «Даже при самых великолепных ценах, в 2015—2018 годах, у них были сложности. Начиная с 2019 года к ним прибавились и негативные тенденции рынка», — рассказал он «Агроинвестору». Из-за перенасыщения рынка свининой снизились оптовые цены, а вслед за ними и маржинальность бизнеса. «Для компаний с эффективным и правильным управлением эта ситуация неприятна, но не критична. А для предприятий, которые имеют проблемы с эффективностью или финансовым управлением (тут я имею в виду кредитные истории), это фактически приговор», — говорит Ковалев. 

По его словам, в ближайшее время сообщения о проблемах в компаниях, которые занимаются свиноводством, будут появляться регулярно: «В ближайшие два-три года с рынка уйдет значительное число компаний, прежде всего мелких, занимавшихся производством свинины несерьезно или как просто побочным бизнесом». Впрочем, он считает, что такая ситуация не приведет к негативным последствиям для рынка — объемы ушедших компаний смогут заместить более эффективные производители.

Ковалев считает, что производственные мощности «Пулковского» могут быть интересны только локальным игрокам Северо-западного федерального округа, да и то только если будут проданы за бесценок. «Я прогнозирую, что Сбербанк отдаст их за копейки. Ну или этим предприятиям придется просто прекратить существование, — рассуждает Ковалев. — Время активного инвестирования в свиноводство завершилось. Сейчас рынок переходит в стадию зрелости, повышения эффективности, а не наращивания объемов». 

Адвокат юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов рассказал «Агроинвестору», что банкротство — последняя для банка последняя мера, когда вернуть кредит по-другому уже невозможно. При этом кредитная организация не заинтересована в банкротстве предприятия из-за того, что на это требуется много временных и финансовых ресурсов. По его словам, сейчас возможны такие способы разрешения ситуации, возникшей между «Пулковским» и Сбербанком, как рефинансирование, отсрочка и пролонгирование выплат. «Однако ключевым фактором при принятии решения о внебанкротном возврате будет общая долговая нагрузка группы компаний, наличие у нее иных кредиторов. Не исключено, что банк хочет быть первым заявителем в деле о банкротстве, опередив прочих кредиторов, чтобы иметь возможность назначить своего арбитражного управляющего», — считает Фролов.  

Агрохолдинг «Пулковский», основной деятельностью которого является свиноводство, зарегистрировано в апреле 2005 года. В 2008 году он ввел в эксплуатацию репродукторную свиноферму на 3100 маток мощностью 78 тыс. голов в год. Агрохолдинг «Устьволмский» в 2011—2012 годах начал эксплуатировать свинокомплекс и репродукторную ферму, а в 2013-м запустил мясохладобойню.​ В неделю на нее отгружают 1550 свиней весом 115-117 кг каждая.  Агрохолдинг «Приозерный» в 2013 году запустил комплекс по откорму свиней на 75 тыс. животных в год. Там выращиваются свиньи для дальнейшей реализации на мясо в живом весе и полутушах, говорится на сайте группы.  

По данным Росстата, которые еще будут уточняться, в 2019 году производство мяса в стране увеличилось на 5,7%. Согласно прогнозу консалтинговой компании «Ринкон менеджмент», российское производство основных видов мяса в 2019 году может составить 10,8-11 млн т в убойной массе — 5,1 млн т птицы, более 4 млн т свинины (+3% к 2018-му) и 1,6 млн т говядины (+1%).

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