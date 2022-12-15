Роскачество: доля халяльной продукции может вырасти втрое

Доля халяльной продукции в первую очередь зависит от спроса Д. Гришкин

Халяльная продукция сейчас занимает менее 1,5% от розничного товарооборота, но за три года ее доля может вырасти втрое, считает глава Роскачества Максим Протасов. По его словам, для этого нужно вводить соответствующую инфраструктуру, расширять полки под халяльной продукцией, использовать четкую и честную маркировку. Также халяльная продукция не должна быть существенно дороже обычной. Лидерами по потреблению халяльной продукции в России являются Москва, Татарстан и регионы Северного Кавказа, пишет ТАСС.



Протасов также считает, что доля отечественной продукции на рынке Ближнего Востока и азиатских стран значительно возрастет благодаря работе Росстандарта, Росаккредитации, Роскачества, Минсельхоза и представителей духовных организаций. «Я абсолютно уверен, что системная работа по включениям в международные организации и стандартизации, которые делает Росстандарт, соглашениям, которые Росаккредитация подписывает, и признанию наших сертификатов и стандартов на мировом рынке, должна привести к увеличению объема поставок российской халяльной продукции как минимум в 2,5 раза», — считает глава Роскачества (цитата по ТАСС).



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что рынок халяльной продукции на сегодняшний день стабилен, и серьезных факторов для его активного роста пока нет. «Во-первых, у нас нет значительного преобладания мусульманского населения», — поясняет эксперт. По его словам, хотя мусульман в России и становится больше, но количество мигрантов сокращается, а они составляют основную массу приверженцев халяльной пищи. «В России мусульмане есть, но не все они строго следуют канонам ислама, а среди приезжих их больше», — прокомментировал «Агроинвестору» Давлеев.



Во-вторых, продолжает он, в случае, если потребительские цены на халяльную продукцию будут и дальше оставаться выше, чем на не халяльную, то это будет сдерживающим фактором для роста ее доли на рынке, особенно в условиях снижающейся покупательной способности. По словам Давлеева, себестоимость такой продукции выше по нескольким причинам: другие технологические требования к производству (например, для птицы предпочтительнее ручной убой, а он дороже механического), маркировка продукции и разделение производственных и логистических потоков халяльной и не халяльной продукции. В результате, производство халяльного мяса обходится минимум на 5-7% дороже.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорит, что рост доли халяльной продукции в первую очередь зависит от спроса на нее, который, в свою очередь, увеличивается при росте населения, исповедующего ислам, в том числе за счет мигрантов. Также увеличение доли на полке зависит от спроса, а не наоборот, добавляет эксперт. По его словам, ритейл считает доход с квадратного метра полки, и если, например, мясная халяльная группа его приносит, то отдельная выкладка, например, халяльных макарон вряд ли покажет сопоставимый результат.



«А для того, чтобы выпускать халяльную продукцию, не нужно что-то существенно менять в производственной инфраструктуре. Есть определенные требования к ингредиентам — отсутствие запрещенных ингредиентов и процесс сертификации — когда на производстве присутствуют люди, которые следят за соблюдением стандарта. Но халяльная продукция по своим качественным характеристикам далеко не всегда отличается от не халяльной, при этом последняя может стоит несколько дороже», — прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев.



Рост доли халяльной продукции не приводит к существенной ребалансировке рынка продуктов питания, продолжает Корнеев. «Например в исламских странах, таких как ОАЭ, Саудовская Аравия, вся продукция по определению халяльная. И не важно, кто потребитель — мусульманин или представитель другой веры, он все равно потребляет столько, сколько может себе позволить», — говорит он.



Так что халяль для рынков немусульманских стран — это скорее подгруппа внутри товарных категорий, которая соответствует определенным требованиям. И сколько эта подгруппа занимает процентов — не так уж важно, так как производство сохраняется на одном уровне с уровнем спроса. Однако рост производства халяльной продукции в России благоприятствует развитию экспорта продуктов в страны исламского мира, что в конечном итоге повышает экономическую эффективности сектора АПК в целом, заключает Корнеев.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

