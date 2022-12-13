В России резко снизились продажи растительных аналогов мяса

Растительные альтернативы остаются дороже натурального мяса Beyond Meat

В России резко упал спрос на растительные заменители мяса. Так, продажи самой крупной категории в этом сегменте (60% продаж) — охлажденных аналогов мяса на основе растительных белков по итогам 10 месяцев 2022 года в денежном выражении снизились на 70,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Такие данные в своем Telegram-канале приводит аналитическое агентство NielsenIQ. При этом продажи замороженных аналогов значительно увеличились — за указанный период рост составил 96,5%. Продажи растительного «мяса» длительного хранения выросли на 9,8%.



Причиной падения продаж эксперты NielsenIQ назвали сразу несколько факторов. Во-первых, сыграл роль разрыв логистических цепочек, из-за которого игроки рынка были вынуждены сократить ассортимент, сфокусировавшись на наиболее прибыльных позициях. Это привело к снижению представленности растительного «мяса» в магазинах и соответственно объемов продаж.



Дополнительно динамику подтолкнул вниз фактор экономии. «Несмотря на то, что средние цены на растительные аналоги за последний год снизились почти в 10 раз, такие товары остаются дороже натурального мяса, что ограничивает аудиторию покупателей», — объяснили аналитики. Несмотря на эти факторы, доля продаж растительных аналогов в структуре мясного рынка продолжает расти и уже почти приблизилась к 1%, говорят в NielsenIQ.



По данным Союза производителей продукции на растительной основе, в прошлом году в России произвели 126 тыс. т растительного «мяса», что в два раза больше, чем годом ранее. На 16,6% вырос и импорт товара — до 91 тыс. т. В денежном выражении было выпущено продукции на 205 млн руб.



В сентябре стало известно, что сеть супермаркетов «Азбука вкуса» начала производство растительного «мяса» на базе своей фабрики-кухни в Москве.​ Компания решила выйти на этот рынок поскольку растительные альтернативы пользуются все большим спросом, их выбирают не только веганы, но и покупатели, которые просто хотят разнообразить питание и попробовать что-то новое, отмечал руководитель фермерского и ремесленного направления «Азбуки вкуса» Дмитрий Илюкевич. Он рассказывал, что у торговой сети получилось создать «максимально похожий на оригинальный продукт растительный аналог, при этом сохранив чистый состав и доступность».



На прошлой неделе Forbes со ссылкой на данные аналитиков Kantar сообщал, что высокая инфляция стала ударом для сектора продаж мяса на растительной основе в Великобритании и США. Так, если предыдущие два года в Великобритании продажи растительных аналогов мяса активно росли (на 14% в 2021 году и на 40% в 2021-м), то за первые восемь месяцев 2022 года они увеличились лишь на 2,5%. При этом в США трудности начались еще в прошлом году, когда продажи упали на 0,5% (в 2020-м они выросли на 46%). С января по август 2022-го продажи снизились на 0,4%. Эксперты отметили, что из-за инфляции стоимость этого продукта сильно увеличилась, цена стала почти в два раза дороже традиционного мяса.



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