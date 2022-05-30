Акции Beyond Meat за год подешевели более чем в четыре раза

Компания связывает убытки с запуском новой дорогостоящей линейки продукции

Акции Beyond Meat, крупнейшего производителя растительного «мяса», 27 мая 2022 года стоили $28,63 (NASDAQ), 28 мая 2021-го — $145,42, в начале 2022-го — $64,87. Начиная с лета прошлого года акции преимущественно падали, и 24 мая достигли минимума — $​22,94. При этом в 2019-м компания провела IPO, после размещения акций по $25, цены на них выросли до $234, капитализация превысила $14 млрд. Снижение котировок — следствие представленных отчетов компании.



Beyond Meat в 2021 финансовом году зафиксировала убыток в размере $182 млн ($53 млн в 2020-м) при объеме продаж $465 млн ($407 млн). Череда значительных убытков продолжалась и в 2022-м: производитель мясных альтернатив объявил об убытках в размере $101 млн за первый квартал при продажах на уровне $110 млн. По сравнению с прошлым годом квартальные результаты намного хуже: тогда Beyond Meat зафиксировала убыток в размере $27 млн при продажах в $108 млн, сообщает портал Meat+Poultry.



В самой компании считают, что к квартальным убыткам привели внедрение вяленого мяса на растительной основе в партнерстве с PepsiCo Inc., снижение цен из-за конкуренции и проблемы с цепочкой поставок. После запуска новинок президент Beyond Meat Итан Браун назвал первоначальные результаты оглушительным успехом. Но запуск был дорогостоящим. Сейчас компания делает производство более эффективным и рассчитывает на улучшение экономических показателей во второй половине года.



При этом Браун также отмечает рост числа производителей альтернатив, что снижает цены на продукцию. «В то время как индустрия животного белка смогла существенно повысить цены, чтобы компенсировать значительное сокращение объемов, в нашем секторе не было возможности сделать это. Это среда, в которой, я думаю, ценовое поведение неустойчиво, но мы его переживем хорошо. Мы по-прежнему являемся брендом № 1 в категории розничной торговли», — сказал Браун (цитата по Meat+Poultry). При этом рост продаж в 2022 году компания оценивает на уровне 21-33%. Для сравнения, рост Beyond Meat в прошлом году составил 14%, а в 2020-м — 37%, сообщает портал The Motley Fool.



Руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин считает, что столь сильное снижение стоимости акций Beyond Meat было ожидаемым, и вызвано разочарованием темпами роста компании. Никакого чуда, на которое они надеялись, а многочисленные «эксперты» прогнозировали, не произошло. Вокруг компании было слишком много агрессивного маркетинга, дорогостоящего пиара и хайпа. СМИ с радостью подхватили новую тему. По его мнению, многие люди, которые вкладывали в нее свои деньги на этапе роста акций, надеялись на быстрое обогащение, срыв куша, другие переоценили перспективы якобы «еды будущего» и не учитывали, что традиционное мясо останется в приоритете у основной массы населения планеты ввиду его вкусовых качеств, разнообразия и пользы.



Третьи, продолжает Юшин, посмотрели, что акции Beyond Meat купили известные персоны из Голливуда и бизнеса, и решили последовать их примеру. «Они, видимо, не понимали и потенциала потребления настоящего мяса в глобальном масштабе: сегодня это в среднем 43 кг на человека в год, а в развитых государствах — 75-85 кг и более. Ориентация Beyond Meat​ была на “продвинутые” страны (США, Канада, ЕС), но и там количество людей, отказывающихся от мяса, практически не растет», — говорит Юшин. При этом в развивающихся странах, где потребление продуктов питания увеличивается по мере роста экономик и доходов населения, людям не хватает не гороха и сои, а мяса, добавляет он. К тому же непонятно, на чем строилась уверенность в том, что человечество (не группы людей в ряде западных стран, а в широком смысле этого слова) озабочено тем, что для производства мяса приходится убивать сельхозживотных, что якобы грядет катастрофическое глобальное потепление, что для животноводства требуется много ресурсов, той же воды. «Миллиарды людей живут абсолютно другими заботами», — считает Юшин.



«Нельзя сказать, что падение стоимости акций Beyond Meat было ожидаемым, — говорит исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина. — Здесь играет роль несколько факторов: инвестиционные затраты на новые проекты, которые тоже отражаются на балансе компании; высокая конкуренция и логистика». По ее мнению, если бы конкуренты вложились в крупные инвестпроекты, то показатели годовой финансовой отчетности могли бы быть схожими. Руководство Beyond Meat, тем не менее, не меняет прогнозы по доходности в 2022 году: компания ожидает чистую выручку от $560 млн до $620 млн. Это предполагает рост на 21% к прошлому году, добавляет она.



У современного промышленного животноводства более чем вековая история, за которую у отрасли было время масштабировать все процессы и наладить цепочки поставок, напоминает координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов. В свою очередь, отрасль растительных альтернатив 2.0 появилась чуть больше десяти лет назад, и Beyond Meat был здесь одним из первых инноваторов. Учитывая неравные возможности во времени, не удивительно, что даже такие гиганты как Beyond Meat сталкиваются с большим количеством вызовов, считает Иванов.



«Beyond Meat продолжает инвестировать много ресурсов в масштабирование и продвижение своей продукции, а не концентрироваться только на краткосрочных успехах и локальном рынке. Например, в прошлом году компания открыла завод в Китае, видя большой потенциал в азиатском рынке», — прокомментировал «Агроинвестору» Иванов. По его словам, дело не только в растущей популярности альтернатив в регионе, но и в поддержке сферы на государственном уровне, особенно в Сингапуре и Китае.



Юшин уверен, что будущее за традиционным мясом, не только потому что оно решает задачи продовольственной безопасности, здоровья населения, демографии, но и играет важную социальную роль: используемые под кормовые культуры земли приносят доходы, пастбища с животными и фермы сохраняют традиционный уклад жизни, дают многочисленные рабочие места и тормозят урбанизацию. «Оппоненты могут ответить: “для производства растительных котлет нужны соя и горох, поэтому поля простаивать не будут”, но я еще раз повторю: ничего долгосрочно привлекательного для большинства потребителей в такой продукции нет. Она никогда не сможет заменить всю ту широчайшую вкусовую гамму, которую нам дают традиционные виды мяса», — подчеркивает глава НМА.



В то же время, по словам Родиной, спрос на растительные продукты, и растительное мясо в частности, растет во всем мире. Вместе с этим увеличивается число игроков рынка, усиливается конкуренция, а, поскольку качество продуктов у них почти идентичное, бороться за потребителя становится сложнее, говорит она. «С учетом продовольственного кризиса и роста цен на продукты питания потребитель все чаще делает выбор в пользу более доступного товара, а потому цена становится ключевым инструментом конкурентной борьбы. Производитель вынужден работать в условиях низкой маржинальности», — прокомментировала «Агроинвестору» Родина. По ее мнению, с ростом стоимости традиционного мяса спрос на растительные альтернативы увеличится, так как они почти сравнялись в цене. ​



При этом, несмотря на проблемы с цепочками поставок, вызванными пандемией и природными катаклизмами (например, засуха в Канаде прошлом году повлияло на урожай гороха — основного ингредиента продукции Beyond Meat), в 2021-м наблюдался еще больший интерес к отрасли, говорит Иванов. Так, согласно данным Good Food Institute, за прошедший год появилось 123 новых производителя, а инвестиции в растительные альтернативы составили примерно $3,6 млрд, что на $500 млн больше, чем в 2020-м. Мировые розничные продажи растительных альтернатив в 2021 году выросли на 17% и составили $5,6 млрд.



«В России в связи с событиями последних месяцев у производителей альтернатив возникли проблемы с импортируемыми ингредиентами», — продолжает Иванов. По его словам, особенно это затронуло небольшие компании, у которых не было возможности закупить все необходимое впрок. При этом крупные производители продолжают инвестировать в развитие. Например, в конце февраля бренд «неМясо» объявил об инвестициях $3 млн в новое производство и исследовательский центр. «Эфко» вкладывает 700 млн руб. в новый завод для растительного «молока».



Также российские производители все больше смотрят в сторону экспорта, запуска производства в других странах. Например, «Эфко» планирует строительство завода по выпуску растительного «мяса» в ОАЭ. А по словам сооснователя Greenwise и Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов Артема Пономарева, компания, также как и многие представители объединения, сейчас делает большой акцент на экспорте, говорит Иванов. За последние три года в России появилось более 20 компаний по производству растительных альтернатив, которые по цене и качеству могут составить конкуренцию продуктам ведущих производителей из других стран, заключает он.



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