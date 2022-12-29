В 2022 году экспорт мясной продукции вырос на 13%

В первой половина года ситуация на рынке свинины была крайне беспокойной Pixabay

По данным Россельхознадзора, экспорт мясной продукции из России к 23 декабря вырос на 13% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года. Как сообщила пресс-служба ведомства, в этом году животноводческая продукция поставлялась в десятки стран, где в основном отмечена положительная динамика.



В частности, говядина экспортировалась в 24 страны, вывоз увеличился на 9% до 33,5 тыс. т. Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк в середине декабря говорил «Агроинвестору», что вывоз говядины из России по итогам года увеличился и будет расти дальше, потому что оба крупных экспортера этого мяса - «Мираторг» и «Заречное» - специализируются на производстве высококачественной охлажденной говядины, которая востребована на внешних рынках. «Потенциал экспорта такого мяса в мире есть, поэтому наши компании при открытии рынков будут осуществлять туда поставки и наращивать их», — отмечал он.



Свинина в 2022 году, по данным Россельхознадзора, поставлялась в 14 стран, рост экспорта составил 18% до 145,9 тыс. т. Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев напомнил, что в первой половина года ситуация на рынке свинины была крайне беспокойной. «Общее отставание за первые шесть месяцев составляло порядка 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Мы говорим про продукцию свиноводства, которая включает в себя мясо свинины, шпик, субпродукты и живых свиней в пересчете на мясо. Мы считали, что по итогам года придем к значительным потерям», — сказал он «Агроинвестору.



По результатам 11-ти месяцев 2022 года отставание начало сокращаться, а экспорт начал восстанавливаться, рассказал Ковалев. По итогам года НСС ожидает, что он снизится на 10-12%. В прошлом году было вывезено 190 тыс. т, в 2022-м показатель может достигнуть 175-180 тыс. т. «Все это дает надежду на то, что наши наработки по новым логистическим маршрутам, схемам оплаты, позволят в следующем году выйти на уровень 200 тыс. т. Говорить о резком увеличении экспорта без открытия прежде всего рынка Китая не приходится. Во многих странах Россия и так занимает значительные позиции», — обратил внимание Ковалев.



Пресс-служба Россельхознадзора также сообщила, что баранина в этом году экспортировалась в три страны, поставки выросли в пять раз до 913 т. Мясо птицы направлялось в 33 страны, рост поставок достиг 24% до 336,6 тыс. т, готовая мясная продукция экспортировалось в 23 страны (плюс 4% до 76,4 тыс. т).



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что целевыми регионами для экспорта мяса птицы в 2022 году традиционно стали MENA и Китай. Также идет развитие поставок в страны Африки, возможно увеличение вывоза в Иран. «По итогам этого года Россия сохранила те направления, которые сформировались до этого. Периодически возникали ограничения поставок со стороны Казахстана, — рассказал эксперт. — Из специфики поставок и развития экспорта стоит отметить относительно более высокую стоимость продукции по сравнению со странами конкурентами. Кроме того, курс рубля влиял на ценовую конкурентоспособность российской продукции на внешних рынках».



В начале 2023 года ожидается существенный рост предложения мяса птицы на фоне внутреннего спада потребления, считает Корнеев. «На этом фоне развитие экспорта является неотъемлемой частью. Дополнительных усилий кроме оптимизации затрат от российских производителей не требуется, — считает он. — Скорее работа будет вестись в части логистики, маркетинга и усиления присутствия на целевых рынках. Нужно будет создавать свою инфраструктуру, как это делает Китай. Они создают условия для долгосрочного присутствия».



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