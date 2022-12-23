Импорт свинины по итогам года вырастет в 1,5 раза

В ближайшие годы производство свинины продолжит расти Д. Абрамов

По итогам 2022 года импорт свинины в Россию увеличится на 48,8% до 16,8 тыс. т в убойном весе. Такой прогноз содержится в мониторинге ситуации на рынках мяса Российского союза птицеводов (Росптицесоюз), на который ссылаются «Ведомости». Аналитики союза отметили, что это единственный вид мяса, ввоз которого увеличится. Так, согласно мониторингу, импорт курицы по итогам года снизится на 27,3% до 177,8 тыс. т, говядины — на 22,9% до 165,1 тыс. т.



В Национальном союзе свиноводов (НСС) и Национальной мясной ассоциации (НМА) подтвердили информацию о росте импорта свинины. НСС прогнозирует увеличение поставок на 54% до 18 тыс. т. При этом с 2012 года объемы ввоза свинины непрерывно снижались и упали с 1,2 млн т. Гендиректора союза Юрий Ковалев пояснил изданию, что рост импорта в этом году связан с разрешением беспошлинного ввоза этого вида мяса в рамках квоты в 100 тыс. т. По его словам, с 2020 года пошлина составляла 25% от стоимости продукции и на фоне достижения самообеспеченности в России импорт свинины почти обнулился.



Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в ноябре прошлого года поддержала предложение Минсельхоза о введении тарифных квот на импорт замороженной говядины и свинины. В отношении свинины была установлена квота не более 100 тыс. т на период с 1 января по 31 июня 2022 года. Решение обнулить ввозные пошлины объяснялось необходимостью стабилизировать цены на мясо в стране, поскольку отмечался их рост из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС), и обеспечить продовольственную безопасность.

В конце июня Ковалев рассказывал, что за пять месяцев в Россию беспошлинно было ввезено около 12-15 тыс. т свинины в рамках квоты, поставки стали невыгодными на фоне роста производства. По словам Ковалева, импорт почти полностью остановился в третьем квартале, и, по его мнению, он не будет расти и в 2023 году. Ключевым фактором этого он назвал продолжающийся рост собственного производства и снижение экспорта, которые приводят к дополнительному объему продукции на внутреннем рынке. По данным НСС, выпуск свинины в стране за 11 месяцев вырос на 7,4% до 4,7 млн т. Средние годовые оптовые цены на живых свиней по итогам года снизятся на 5% до 116-118 руб./кг (включая НДС).



В начале декабря Ковалев говорил, что в ближайшие годы производство свинины продолжит расти, тогда встанет вопрос, что делать с дополнительным миллионом тонн продукции, который появится на рынке в ближайшие три года. По прогнозу союза, часть этого объема пойдет на обеспечение растущего потребления: по итогам этого года мы приблизимся к среднему потреблению 30 кг свинины на человека в год, и в ближайшие три года показатель вырастет еще на 1-2%, в общей сложности на 300 тыс. т. Часть объемов заместит снизившееся производство в ЛПХ, однако это незначительная доля. Остальной объем будет необходимо экспортировать.



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